Công khai, minh bạch cho người dân góp ý Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Chiều 6/9, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồng Hà (thành phố Hà Nội) tổ chức Hội nghị thông tin kế hoạch lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) trong vòng 20 ngày, kể từ ngày 7/9.

Đây là bước quan trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội và bảo đảm quá trình triển khai dự án công khai, minh bạch, đúng quy định.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh cho biết, thời gian qua, phường cũng như các địa bàn liên quan đã nhiều lần quan tâm, trao đổi về quy hoạch khu vực sông Hồng. Sau một năm chuẩn bị, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân thành phố đã xây dựng, hoàn thiện các hồ sơ, văn bản liên quan và xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương. Đến nay, công tác lập Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; trong đó, có định hướng về trục cảnh quan sông Hồng, hoàn thành các bước theo yêu cầu để tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh lắng nghe ý kiến người dân từ các điểm cầu trực tuyến. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Theo ông Bùi Tuấn Anh, nội dung quy hoạch được công khai trên cơ sở hồ sơ đã được các sở, ngành của thành phố và các cơ quan Trung ương tham gia ý kiến theo quy định.

Việc lấy ý kiến được thực hiện theo hai hình thức: trực tuyến và trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia. Người dân sẽ được tiếp cận các nội dung liên quan đến Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) một cách tổng thể và những định hướng có liên quan đến địa bàn phường để tham gia góp ý.

Để việc lấy ý kiến thực sự khách quan và có chất lượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng yêu cầu 100% tổ chức Đảng trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ dân phố và đơn vị liên quan triển khai công tác thông tin, tuyên truyền.

Thông tin cung cấp đến người dân phải thống nhất, dễ hiểu, rõ ràng. Trong đó, nhấn mạnh, việc lấy ý kiến trong giai đoạn hiện nay là lấy ý kiến đối với quy hoạch, không đồng nhất với quyết định đầu tư, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc triển khai một dự án cụ thể.

Lãnh đạo phường Hồng Hà cũng yêu cầu công tác tuyên truyền phải gắn với việc cung cấp thông tin đầy đủ về các chính sách có liên quan trực tiếp đến người dân; trong đó, có những vấn đề về đất đai, tái định cư và các chính sách liên quan trong quá trình triển khai quy hoạch.

Đại diện người dân tại điểm cầu Hồng Hà phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Đây là những nội dung người dân đặc biệt quan tâm, do đó cần được thông tin rõ ràng, chính xác, trên cơ sở các quy định và tài liệu chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền mà còn chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời nhận diện và làm rõ những thông tin chưa chính xác liên quan đến quy hoạch.

Tại hội nghị, một số cán bộ cơ sở đã đóng góp ý kiến, kiến nghị nhằm đảm bảo cho công tác lấy ý kiến nhân dân được thuận lợi.

Để tổ chức việc lấy ý kiến được chu đáo, thuận tiện và thực chất, Uỷ ban Nhân dân phường Hồng Hà bố trí niêm yết, lấy ý kiến nhân dân tại 5 địa điểm trên địa bàn phường, gồm: Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường (số 10 Chương Dương Độ); Trụ sở Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao phường (số 225 đường Hồng Hà); Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ 7 Yên Phụ (số 01/15 ngõ 189 An Dương); Nhà sinh hoạt cộng đồng số 6 Tứ Liên (số 172/46/12 phố Tứ Liên); Nhà sinh hoạt cộng đồng số 7 Nhật Tân (số 408 đường Âu Cơ).

Cùng với đó, phường cũng thành lập 5 tổ công tác trực tiếp phụ trách tại từng điểm, với sự tham gia của cán bộ, công chức và các lực lượng có liên quan. Trong những ngày lấy ý kiến, các tổ công tác sẽ hướng dẫn nhân dân nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thông tin, thực hiện phiếu lấy ý kiến; đồng thời, tiếp nhận, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của nhân dân để tổng hợp theo quy định./.

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