Thời tiết ngày 7/9: Mưa dông diện rộng, cảnh báo lũ quét và sạt lở tại vùng núi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 7/9, nhiều khu vực Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông, cục bộ mưa to; Điện Biên đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo, chiều và đêm 7/9, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều tối 7/9, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ từ đêm qua và sáng sớm nay đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6/9 đến 3 giờ ngày 7/9 có nơi trên 50mm như các trạm: Cửa Việt (Quảng Trị) 53,4mm, Thủy điện Sê San 3A (Gia Lai) 52,8mm...

Bên cạnh đó, tại khu vực tỉnh Điện Biên đã có mưa vừa, mưa to (từ 1-3 giờ ngày 7/9) như: Tả Phìn1 là 53,6mm, Sín Chải 53mm... Khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Do vậy, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Điện Biên, đặc biệt tại các xã/phường: Mường Tùng, Na Sang, Nậm Nèn, Pa Ham, Sín Chải, Sín Thầu, Sính Phình, Tủa Thàng.

Trên biển, ngày và đêm 7/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông và phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Ngoài ra, vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 2-3m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lai Châu-Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Cũng có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C; cao nhất từ 33-35 độ C./.

Tháng 9, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 9, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-40%.