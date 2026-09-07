Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, cụ thể tầm nhìn 100 năm

Từ hôm nay (7/9), Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư đối với hồ sơ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Đây là bước tiếp theo trong quá trình cụ thể hóa định hướng phát triển Thủ đô với tầm nhìn dài hạn 100 năm, trong đó sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái-văn hóa chủ đạo.

Từ định hướng chiến lược đến quy hoạch cụ thể

Ngày 17/3/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Một trong những điểm mới của Nghị quyết là yêu cầu xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô có tầm nhìn dài hạn 100 năm, ổn định theo không gian phát triển mở, với cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm,” lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái-văn hóa chủ đạo.

Nghị quyết đồng thời đặt mục tiêu xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến- Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc,” lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển.

Đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu có hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại, người dân có chất lượng sống cao, xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW tại hội nghị của Thành ủy Hà Nội ngày 26/3, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, lần đầu tiên quy hoạch phát triển Thủ đô được đặt trong tầm nhìn 100 năm. Tư duy quy hoạch cũng chuyển từ quy hoạch “tĩnh” sang quy hoạch “động và mở,” tạo dư địa để Hà Nội thích ứng với những thay đổi trong tương lai và phát triển bền vững trong dài hạn.

Những định hướng lớn của Nghị quyết số 02-NQ/TW được cụ thể hóa thêm trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026. Trong cấu trúc không gian phát triển mới, sông Hồng không chỉ là ranh giới tự nhiên hoặc hành lang thoát lũ, mà còn giữ vai trò kết nối các khu vực đô thị, các cực tăng trưởng và những không gian văn hóa, sinh thái quan trọng của Thủ đô.

Theo các chuyên gia, sông Hồng là trục cảnh quan, không gian văn hóa và động lực phát triển mới của Thủ đô, cần quy hoạch đột phá, đa chức năng, tôn trọng tự nhiên và lấy người dân làm trung tâm. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Trên nền tảng đó, việc nghiên cứu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng nhằm tổ chức lại không gian hai bên sông phù hợp với định hướng phát triển mới, đồng thời tạo cơ sở quy hoạch để triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo hồ sơ đang được lấy ý kiến, phạm vi nghiên cứu kéo dài khoảng 40km, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, có quy mô khoảng 11.418ha, thuộc địa giới hành chính của 16 xã, phường. Dân số hiện trạng trong khu vực khoảng 279.525 người.

Trong tổng diện tích nghiên cứu, đất mặt nước chiếm khoảng 3.626 ha, đất nông nghiệp khoảng 5.741ha, đất khu dân cư khoảng 1.102ha và các loại đất khác khoảng 949ha.

Khu vực nghiên cứu còn tập trung nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, với 123 di tích, gồm một di tích quốc gia đặc biệt, 26 di tích cấp quốc gia, 35 di tích cấp thành phố và 61 di tích chưa được xếp hạng; cùng 14 địa điểm lưu niệm cách mạng, kháng chiến.

Đây là những yếu tố cần được nhận diện đầy đủ trong quá trình tổ chức không gian, bảo tồn di sản và phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch hai bên sông.

Hồ sơ điều chỉnh đang lấy ý kiến đề xuất tổ chức không gian sông Hồng theo hướng hình thành trục xanh trung tâm, gắn với văn hóa sáng tạo và hệ thống không gian công cộng. Phương án quy hoạch hướng tới sáu nhóm giá trị gồm an toàn phòng, chống lũ; sinh thái; hạ tầng; chuyển đổi chức năng; phát triển kinh tế và xây dựng không gian văn hóa, văn minh.

Các chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, tầng cao, chức năng đô thị và hệ thống hạ tầng trong hồ sơ hiện mới là nội dung nghiên cứu, đề xuất. Những phương án này sẽ tiếp tục được lấy ý kiến, thẩm định, hoàn thiện và chỉ có giá trị thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Tạo đồng thuận từ cơ sở cho tầm nhìn dài hạn

Định hướng lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo đặt ra yêu cầu quá trình lập quy hoạch phải giải quyết đồng thời nhiều vấn đề: Bảo đảm an toàn phòng, chống lũ; kết nối hạ tầng; bảo vệ môi trường; phát huy giá trị di sản; tổ chức lại không gian dân cư và nâng cao chất lượng sống. Với phạm vi nghiên cứu rộng, hiện trạng phức tạp và liên quan trực tiếp đến đời sống của đông đảo người dân, phương án quy hoạch cần được bổ sung bằng những thông tin, ý kiến và nhu cầu thực tế từ từng địa bàn.

Ngày 5/9, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Kế hoạch số 176/KH-SXD về lấy ý kiến đối với điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện trong 20 ngày kể từ thời điểm công khai hồ sơ.

Phạm vi tổ chức lấy ý kiến gồm 16 xã, phường nằm trong ranh giới lập quy hoạch và 8 xã, phường thuộc vùng ảnh hưởng. Hồ sơ kèm phiếu lấy ý kiến được niêm yết, trưng bày tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường hoặc các điểm sinh hoạt công cộng; đồng thời đăng tải trên các trang thông tin điện tử của thành phố, Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các địa phương.

Việc lấy ý kiến là bước thực hiện theo quy định trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân đóng góp vào phương án tổ chức không gian sông Hồng.

Những ý kiến về đất đai, dân cư, hạ tầng, môi trường, di sản, tái định cư và duy trì sinh kế sẽ được tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu hoặc giải trình trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh chỉ đạo nội dung lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Ngay sau khi thành phố triển khai chủ trương lấy ý kiến, phường Hồng Hà đã trở thành một trong những địa phương triển khai sớm nhất. Chiều 6/9, trước thời điểm chính thức công khai hồ sơ từ ngày 7/9, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồng Hà tổ chức hội nghị thông tin kế hoạch lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Hồng Hà là địa bàn nằm trong ranh giới nghiên cứu quy hoạch và chịu tác động trực tiếp của những định hướng tổ chức lại không gian hai bên sông. Việc phường chủ động tổ chức hội nghị ngay từ đầu giúp cán bộ cơ sở và đại diện cộng đồng dân cư nắm rõ phạm vi, nội dung, hình thức lấy ý kiến, qua đó đưa chủ trương của thành phố đến gần hơn với người dân.

Ông Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hồng Hà, cho biết phường bố trí năm địa điểm công khai hồ sơ, đồng thời tiếp nhận ý kiến bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Lãnh đạo phường yêu cầu thông tin phải được cung cấp đầy đủ, chính xác, nhất là đối với những nội dung người dân quan tâm như đất đai, nơi ở, chính sách hỗ trợ và tái định cư.

Phường cũng yêu cầu các lực lượng ở cơ sở chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải thích những nội dung chưa rõ và đính chính thông tin thiếu chính xác. Ông Lê Hồng Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà, đề nghị bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể hướng dẫn người dân tiếp cận hồ sơ, nghiên cứu và đóng góp ý kiến thuận tiện, đúng trọng tâm.

Cùng với việc tạo điều kiện để người dân tham gia, phường Hồng Hà lưu ý đây mới là giai đoạn công khai, lấy ý kiến đối với hồ sơ quy hoạch đang được nghiên cứu, hoàn thiện. Việc lấy ý kiến không đồng nghĩa với việc đã có quyết định đầu tư, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc triển khai một dự án cụ thể tại từng khu vực.

Sự chủ động của phường Hồng Hà cho thấy việc lấy ý kiến không dừng ở niêm yết hồ sơ, mà đang được đưa về địa bàn dân cư thông qua hoạt động thông tin, hướng dẫn và tiếp nhận phản hồi. Đây là điều kiện cần thiết để người dân hiểu đúng, tham gia có trách nhiệm và đóng góp trực tiếp vào những nội dung liên quan đến nơi ở, sinh kế và môi trường sống của mình.

Từ định hướng xác lập sông Hồng là trục cảnh quan sinh thái-văn hóa chủ đạo đến việc công khai hồ sơ và lấy ý kiến tại từng địa bàn cho thấy tầm nhìn 100 năm đang được Hà Nội cụ thể hóa qua những bước đi ban đầu. Trong quá trình ấy, sự tham gia của người dân là cơ sở quan trọng để phương án quy hoạch vừa đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Thủ đô, vừa phù hợp hơn với thực tiễn và tạo được đồng thuận xã hội./.

Công khai, minh bạch cho người dân góp ý Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng Người dân sẽ được tiếp cận các nội dung liên quan đến Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng một cách tổng thể và những định hướng có liên quan đến địa bàn phường để tham gia góp ý.

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