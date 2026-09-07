Giá vàng giảm 600.000 đồng mở cửa phiên giao dịch đầu tuần

Mở cửa phiên giao dịch sáng 7/9, giá vàng trong nước đảo chiều giảm 600.000 đồng/lượng, trong khi đó tỷ giá trung tâm đi lên.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Giá vàng nhẫn trong sáng nay cũng được điều chỉnh giảm nhưng với biên độ khác nhau. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 144-147,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn tròn trơn hiện giao dịch ở ngưỡng 145,3-149,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.406 USD/ounce, giảm 25 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng/USD, tăng 6 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh không đồng nhất. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.840-26.250 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 30 đồng.

Ngân hàng VietinBank niêm yết ở mức 25.810-26.255 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 25 đồng; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.870-26.250 đồng/USD, giảm 35 đồng.

Về phía Ngân hàng Eximbank giảm mạnh nhất tới 50 đồng, giao dịch ở mức 25.830-26.220 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tiếp tục giảm sau số liệu việc làm tốt hơn dự kiến của Mỹ Giá vàng tiếp tục giảm sau số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự kiến và dự đoán Fed có thể tăng lãi suất, ảnh hưởng đến thị trường vàng toàn cầu.