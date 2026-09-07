Mỹ ưu tiên tăng sản lượng dầu thay vì cấm xuất khẩu

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ưu tiên tăng nguồn cung dầu thô và nhiên liệu thay vì hạn chế xuất khẩu dầu nhằm giảm giá nhiên liệu cho người tiêu dùng Mỹ. Do đó, Mỹ đang ưu tiên sản xuất thêm nhiều dầu mỏ thay vì cấm bán ra nước ngoài.

Thời gian gần đây, giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng vọt lên mức kỷ lục 5,90 USD một gallon. Nguyên nhân là do các cuộc xung đột trên thế giới khiến nguồn cung dầu bị đứt gãy và các nhà máy lọc dầu gặp khó khăn.

Loại dầu diesel cực kỳ quan trọng vì nó dùng để chạy máy cày, xe tải chở hàng và máy móc xây dựng, nên giá tăng cao sẽ làm mọi thứ đắt đỏ theo.

Trước tình hình này, nhiều người đồn đoán Mỹ sẽ cấm xuất khẩu dầu để ưu tiên thị trường trong nước. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Mỹ và giới chuyên gia cho rằng cấm xuất khẩu là một ý tưởng tồi, vì nó sẽ khiến các công ty chán nản không muốn đầu tư sản xuất nữa và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.

Thay vào đó, Tổng thống Mỹ và các bộ trưởng đã phải ngồi lại họp với các công ty dầu mỏ để tìm cách tăng công suất lọc dầu, trong khi các nhà máy hiện đã hoạt động hết công suất, đồng thời xem xét nới lỏng một số quy định pha chế nhiên liệu để giúp hạ giá bán tại các trạm xăng./.

OPEC+ dự kiến giữ nguyên sản lượng dầu Việc giữ nguyên sản lượng dầu là do xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, từ đó làm giảm sự chi phối giá cả và thị phần toàn cầu của TOPEC+.

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