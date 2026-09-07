Việt Nam quảng bá nông sản và du lịch sinh thái tại Lễ hội châu Á 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Lễ hội châu Á 2026 với chủ đề “Kỳ quan châu Á” (Wonders of Asia) mới đây đã diễn ra với sự tham gia của các cơ quan đại diện và cộng đồng các nước châu Á tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ở Geneva.

Sự kiện do Hội các Phu nhân Đại sứ châu Á tại Geneva (AAWAG) phối hợp tổ chức, tạo không gian giới thiệu văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của các quốc gia trong khu vực tới cộng đồng ngoại giao và người dân sở tại.

Trong khuôn khổ lễ hội, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva đã tổ chức hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại cho nông sản và du lịch sinh thái nước nhà.

Không gian Việt Nam kết hợp giới thiệu văn hóa-ẩm thực với trưng bày sản phẩm, cung cấp thông tin và giao lưu trực tiếp, qua đó chuyển tải hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, thân thiện và chủ động hội nhập quốc tế.

Điểm nhấn của hoạt động là gian hàng giới thiệu những nét đặc sắc của ẩm thực truyền thống Việt Nam gắn với nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Các món ăn và đồ uống tiêu biểu như nem rán, bún bò Nam Bộ, bánh rán và trà chanh đã giúp khách tham quan có thêm trải nghiệm gần gũi, sinh động về văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Bên cạnh đó, không gian xúc tiến thương mại giới thiệu các mặt hàng nông sản và sản phẩm đặc trưng của Việt Nam như trà, càphê, lụa, đan len thủ công, bánh kẹo và hàng thủ công mỹ nghệ.

Thông qua các sản phẩm trưng bày và tư liệu giới thiệu, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu thêm về nguồn gốc, chất lượng, giá trị văn hóa cũng như tiềm năng hợp tác thương mại, đầu tư đối với các sản phẩm Việt Nam.

Hoạt động cũng góp phần quảng bá tiềm năng phát triển nông nghiệp bền vững, nông sản chất lượng cao và các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm văn hóa của Việt Nam. Đây là dịp để tăng cường nhận diện các điểm đến tại Việt Nam, đồng thời mở rộng giao lưu, kết nối với các đối tác tại Thụy Sĩ và khu vực châu Âu quan tâm đến hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và du lịch.

Lễ hội châu Á 2026 diễn ra trong dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ (1971-2026), qua đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thông qua việc kết hợp quảng bá văn hóa với xúc tiến thương mại, nông sản và du lịch, sự tham gia của Việt Nam tại Lễ hội châu Á 2026 đã góp phần nâng cao mức độ hiện diện của đất nước ta trong cộng đồng quốc tế tại Geneva, thúc đẩy kết nối hợp tác thiết thực và lan tỏa hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, cởi mở và phát triển bền vững./.

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Quảng bá càphê và nông sản Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm quốc tế Hong Kong Tổng Lãnh sự quán và Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong đã phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức gian hàng chung, trưng bày và giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của Việt Nam.