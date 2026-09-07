Giá vàng ngày 7/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng tiếp tục giảm sau khi số liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất ngay trong tuần tới. Bên cạnh đó, chỉ số đồng USD tăng, khiến vàng - được định giá bằng đồng tiền này- trở nên đắt hơn đối với nhiều người mua.

Vào lúc 7 giờ 25 phút sáng 7/9 theo giờ Singapore (6 giờ 25 phút giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,1%, xuống 4.426,67 USD/ounce. Giá vàng giao ngay gần như không thay đổi, ở mức khoảng 4.430 USD/ounce, sau khi giảm 1% trong phiên trước. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index gần như không thay đổi, sau khi tăng 0,1% trong phiên 4/9.

Giá vàng đã duy trì trong một biên độ tương đối hẹp kể từ khi phục hồi từ mức đáy gần 4.000 USD/ounce hồi tháng 7/2026. Số liệu giá tiêu dùng của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần này sẽ cung cấp thêm manh mối về quyết định lãi suất sắp tới của Fed.

Tại Việt Nam, sáng 7/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 7/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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