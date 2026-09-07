Giá vàng tiếp tục giảm sau số liệu việc làm tốt hơn dự kiến của Mỹ

Giá vàng tiếp tục giảm sau khi số liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất ngay trong tuần tới.

Bên cạnh đó, chỉ số đồng USD tăng, khiến vàng - được định giá bằng đồng tiền này - trở nên đắt hơn đối với nhiều người mua.

Vào lúc 7 giờ 25 phút sáng 7/9 theo giờ Singapore (6 giờ 25 phút giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,1%, xuống 4.426,67 USD/ounce. Giá vàng giao ngay gần như không thay đổi, ở mức khoảng 4.430 USD/ounce, sau khi giảm 1% trong phiên trước. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index gần như không thay đổi, sau khi tăng 0,1% trong phiên 4/9.

Giá vàng đã duy trì trong một biên độ tương đối hẹp kể từ khi phục hồi từ mức đáy gần 4.000 USD/ounce hồi tháng 7/2026. Số liệu giá tiêu dùng của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần này sẽ cung cấp thêm manh mối về quyết định lãi suất sắp tới của Fed.

Số liệu công bố ngày 4/9 cho thấy số việc làm tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 8/2026, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định. Diễn biến này củng cố lập luận ủng hộ việc Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9.

Chỉ số đồng USD tăng, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với nhiều người mua sử dụng các đồng tiền khác. Các nhà giao dịch cũng tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, với xác suất khoảng 60%, so với mức 50% vào đầu phiên giao dịch ngày 4/9. Chi phí vay cao hơn thường gây bất lợi cho vàng, một tài sản không sinh lời.

Vàng đã giao dịch trong biên độ tương đối hẹp kể từ khi phục hồi từ mức đáy gần 4.000 USD/ounce hồi tháng 7. Trong tuần trước, giá vàng dao động quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce khi các nhà giao dịch liên tục đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Số liệu giá tiêu dùng dự kiến được công bố vào cuối tuần này sẽ cung cấp thêm manh mối về quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ.

Những căng thẳng gia tăng tại Trung Đông cũng làm dấy lên lo ngại về lạm phát, khi nguy cơ gián đoạn kéo dài đối với dòng chảy năng lượng từ khu vực này ngày càng lớn.

Iran cho biết đã nhằm mục tiêu vào ba tàu chở dầu tại eo biển Hormuz cùng một số tàu có liên hệ với Mỹ, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu trong cuối tuần qua.

Trong khi đó, giá bạc giảm 0,1%, xuống 66,17 USD/ounce. Giá bạch kim cũng giảm, trong khi giá palladium tăng nhẹ.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 7/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 144,60-147,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng "giằng co" trước ngã rẽ chính sách của Fed Giá vàng thế giới trải qua tuần giao dịch nhiều biến động, khi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed liên tục thay đổi, giá vàng trong nước được giao dịch với những phiên điều chỉnh mạnh.