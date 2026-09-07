Dầu thô tăng giá trước rủi ro đứt gãy hàng hải tại Trung Đông

Giá dầu thô thế giới bật tăng trong phiên sáng 7/9 sau khi phía Mỹ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các tàu chở dầu của Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 0,4% lên mức 96,64 USD/thùng vào lúc 6 giờ 36 phút ngày 7/9 (giờ Việt Nam), sau khi có thời điểm tiến sát mốc 97 USD/thùng ở đầu phiên này. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 0,6% lên mức 91,99 USD/thùng.

Căng thẳng trên biển bùng phát dữ dội vào cuối tuần qua khi quân đội Mỹ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào ba tàu chở dầu của Iran, trong đó vô hiệu hóa hai chiếc khác gần đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chính của Iran.

Phía Mỹ cho biết đây là hành động đáp trả các hoạt động quân sự bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu chiến của Mỹ. Ngay sau đó, giới chức an ninh phía Iran tuyên bố sẽ sớm thiết lập một vùng hạn chế mới bắt đầu từ ranh giới phong tỏa của hải quân Mỹ và mở rộng sâu vào Vịnh Ba Tư.

Các chuyên gia phân tích tại công ty quản lý quỹ Karobaar Capital LP nhận định thị trường đã định giá phần lớn các rủi ro, song vẫn chưa phản ánh kịch bản tồi tệ nhất. Họ lưu ý nếu hoạt động hàng hải tại khu vực Trung Đông tiếp tục xấu đi hoặc nguồn cung vật lý bị gián đoạn thực sự, kịch bản giá hai loại dầu tiêu chuẩn chạm mốc 100 USD/thùng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá dầu Brent đã vọt tăng gần 60%. Đáng chú ý, các sản phẩm tinh chế như dầu diesel thậm chí còn ghi nhận đà tăng cao hơn do hệ quả từ cuộc xung đột kéo dài suốt sáu tháng qua tại khu vực Trung Đông./.

Xuất khẩu dầu mỏ của Iran qua eo biển Hormuz gần như đình trệ Trong tháng 8/2026, Iran xuất khẩu 220.000-255.000 thùng dầu thô và khí ngưng tụ mỗi ngày, giảm mạnh so với khoảng 740.000 thùng/ngày vào tháng 7/2026 và khoảng 2 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2026.