Hàn Quốc vượt kỷ lục xuất khẩu cả năm chỉ sau 8 tháng

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc và Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu lũy kế của Hàn Quốc trong năm 2026 đã đạt 709,4 tỷ USD tính đến ngày 5/9, vượt mức kỷ lục 709,3 tỷ USD của cả năm 2025.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc vượt kỷ lục xuất khẩu của cả một năm chỉ sau 8 tháng. Theo báo cáo của người đứng đầu Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dẫn lại trên mạng xã hội ngày 5/9, nếu đà tăng trưởng xuất khẩu hiện nay tiếp tục được duy trì, Hàn Quốc có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 1.000 tỷ USD trong năm nay, vào khoảng đầu tháng 12/2026.

Động lực chính thúc đẩy xuất khẩu là ngành bán dẫn, trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu tăng mạnh. Trong 8 tháng kể từ đầu năm nay, xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc đạt 281,2 tỷ USD, tăng 169,6% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm khoảng 40,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh bất chấp những điều kiện bên ngoài khó khăn, trong đó có tình hình căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2026 đạt 98,3 tỷ USD, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu đạt 693,3 tỷ USD, tăng 52,8%.

Không chỉ chất bán dẫn, một số nhóm hàng khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ tăng 40,7%, thiết bị liên lạc không dây tăng 28,1% và tàu biển tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu kim ngạch xuất khẩu đạt 1.000 tỷ USD trong năm nay, Hàn Quốc sẽ trở thành nền kinh tế thứ tư trên thế giới đạt mức kim ngạch xuất khẩu này, sau Mỹ, Trung Quốc và Đức./.

Moody’s nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc lên 3,5% Theo báo cáo đánh giá định kỳ về kinh tế Hàn Quốc của Moody’s, hãng này dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc năm 2026 tăng 3,5% và năm 2027 tăng 2,7%.