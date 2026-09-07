Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Nga, Pháp

Sáng 7/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7-12/9/2026, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Nga #NQ 59-bt #chuyến thăm cấp Nhà nước #Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm TP. Hà Nội
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

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