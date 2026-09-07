Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Nga, Pháp

Xung lực mới cho hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga được kỳ vọng tạo xung lực đưa quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Nga phát triển lên tầm cao mới.
Sáng 7/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7-12/9/2026, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Không chỉ tập trung vào kinh tế, thương mại và du lịch, Quảng Ninh cũng mong muốn mở rộng hợp tác với Shiga trong giáo dục, khoa học-công nghệ và bảo vệ môi trường.
Sáng 7/9/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy.
Sáng 7/9, tại Trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm chính trị cao nhất, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn sẽ kiến tạo nấc thang mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nga.
Ngày 7/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.
Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra cơ hội hợp tác đầu tư Việt-Pháp, thu hút vốn chất lượng cao, công nghệ lõi và tài chính xanh từ châu Âu.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Hãng thông tấn TASS của Nga.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tổ chức, cá nhân thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, mang hình ảnh của Hàn Quốc đến Việt Nam và Việt Nam đến Hàn Quốc.
Các hoạt động đối ngoại được trải rộng trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cho thấy tinh thần “cộng hưởng” đang được cụ thể hóa qua từng lĩnh vực, từng đối tác và từng hoạt động hợp tác.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định hợp tác địa phương là kênh hợp tác hiệu quả trong việc triển khai các cam kết, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, tăng cường gắn kết, giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Nhật Bản phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy và phương thức hợp tác...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước.
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và của Chính phủ.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa.
Trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 6/9/2026, tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc cũng như quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Thủ tướng đề nghị các địa phương của Việt Nam và Nhật Bản cần nghiên cứu thúc đẩy các mô hình hợp tác chung về công nghệ số, về AI, bán dẫn, đô thị thông minh, nông nghiệp bền vững.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi hợp tác địa phương là kênh hợp tác thực chất, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
Trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 6/9/2026, tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực để Việt Nam và Pháp khai thác những tiềm năng còn rộng mở trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.
Việc lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo là nền tảng vững chắc để các địa phương tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.
Đại sứ Pháp Olivier Brochet kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược.
Bản lĩnh ngoại giao khôn khéo của Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt thầm lặng nhưng đầy hiệu quả của Hà Nội trong việc duy trì sự đoàn kết, uy tín của ASEAN trước những phép thử lịch sử đầy cam go.
Lãnh đạo hai nước Việt Nam và Myanmar nhất trí đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
Chiều 6/9/2026 (giờ địa phương), tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Việt Nam-Pháp có nhiều lợi ích tương đồng trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyển đổi năng lượng, y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ số, quốc phòng và an ninh.
Việc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Thanh Hóa.
Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam.
Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm cũng như điểm sáng trong quan hệ giữa Việt Nam và Mông Cổ.