Bổ nhiệm Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 20/8/2026 về việc bổ nhiệm giữ chức Trợ lý đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Dũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, giữ chức Trợ lý của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (20/8/2026).

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Trí Dũng có nhiều năm gắn bó với ngành xây dựng, từng đảm nhiệm các vị trí công tác từ chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Xây dựng.

Trước khi tham gia Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, ông Nguyễn Trí Dũng đã có kinh nghiệm 2 nhiệm kỳ làm Trợ lý lãnh đạo Chính phủ./.

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