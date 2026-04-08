Bổ nhiệm Trợ lý, Thư ký Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trợ lý, Thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Lễ công bố được kết nối trực tuyến đến 6 điểm cầu các Học viện trực thuộc.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã công bố các quyết định: Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công làm Trợ lý của đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bổ nhiệm đồng chí Trần Minh Đức, Phó Chánh Văn phòng Học viện giữ chức danh Thư ký của đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn chúc mừng các đồng chí Nguyễn Quốc Sửu, Trần Minh Đức đã được Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và Lãnh đạo Học viện tin tưởng, giao trọng trách đảm nhận vị trí Trợ lý và Thư ký của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm Thư ký đối với đồng chí Trần Minh Đức - Thư ký PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn khẳng định, các đồng chí được bổ nhiệm đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới và kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú.

Trong quá trình công tác, các đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc; hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; được lãnh đạo các cấp và đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao.

Nhấn mạnh việc được bổ nhiệm làm Trợ lý và Thư ký của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm rất nặng nề, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn yêu cầu các đồng chí Nguyễn Quốc Sửu, Trần Minh Đức tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện toàn diện hơn nữa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tham mưu, giúp việc trong bối cảnh mới.

Trên cương vị công tác mới, hai đồng chí Nguyễn Quốc Sửu và Trần Minh Đức cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, tham mưu chiến lược; chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu và đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, góp phần nâng cao chất lượng quyết định lãnh đạo, chỉ đạo ở tầm chiến lược; đồng thời, là “cầu nối” giữa Học viện với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện.

Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Sửu và đồng chí Trần Minh Đức - Trợ lý và Thư ký PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Quốc Sửu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Bí thư Trung ương Đảng và cá nhân đồng chí Đoàn Minh Huấn, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tin tưởng, quan tâm và giao nhiệm vụ; lãnh đạo các đơn vị, đồng nghiệp trong toàn hệ thống Học viện đã luôn chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ trong quá trình công tác, đặc biệt là tập thể lãnh đạo, viên chức, giảng viên Học viện Hành chính và Quản trị công với hơn 20 năm công tác, rèn luyện và trưởng thành.

Khẳng định phía trước là những áp lực, thử thách mới nhưng cũng chính là cơ hội quý giá để đóng góp cho Đảng, Nhà nước và cho Học viện, đồng chí Nguyễn Quốc Sửu xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện và cam kết sẽ luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quốc Sửu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn tận tình của đồng chí Đoàn Minh Huấn; sự giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện; sự đồng hành của các đơn vị chức năng, viện nghiên cứu chuyên ngành, các cơ quan và đồng nghiệp trong và ngoài Học viện…/.

