Dự trữ ngoại hối của Nhật Bản giảm kỷ lục sau các đợt can thiệp vào thị trường

Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 7/9 cho biết, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 8/2026 giảm 79,58 tỷ USD (tương đương 6,18%) so với tháng trước đó, xuống 1.210 tỷ USD.

Đây là tháng thứ 4 liên tiếp dự trữ ngoại hối của Nhật Bản giảm, với mức giảm lớn nhất cả về tỷ lệ phần trăm lẫn giá trị tính bằng USD kể từ tháng 4/2000.

Một quan chức Bộ Tài chính cho biết, sự sụt giảm này chủ yếu do giá trị thị trường của số trái phiếu chính phủ (phần lớn là trái phiếu chính phủ Mỹ) nằm trong danh mục dự trữ bị giảm trong bối cảnh lợi suất tăng, cũng như do việc sử dụng nguồn dự trữ ngoại tệ trong đợt can thiệp thị trường ngoại hối diễn ra từ ngày 30/7 đến ngày 26/8.

Vào cuối tháng 8/2026, Bộ Tài chính cho biết Nhật Bản đã chi khoản tiền kỷ lục 15.400 tỷ yen cho các hoạt động can thiệp bán USD và mua yen trong khoảng thời gian đó.

Hoạt động can thiệp này đã giúp nâng giá đồng yen từ mức thấp nhất trong 40 năm (gần 164 yen/USD) lên mức cao nhất là 155,2 yen/USD vào ngày 3/8. Sau đó, đồng tiền Nhật Bản có lúc suy yếu về gần mốc 160 yen/USD trước khi phục hồi về khoảng 155-156 yen/USD vào đầu tháng 9./.

Nhật Bản chi số tiền kỷ lục để vực dậy đồng yen Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản xác nhận nhà chức trách đã can thiệp thị trường ngày 30/7 sau khi tỷ giá tăng lên 163,99 yen đổi 1 USD vào ngày 23/7, mức cao nhất trong khoảng 40 năm.

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