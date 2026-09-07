Hàn-Mỹ-Nhật bắt đầu tập trận quân sự ba bên tại đảo Jeju

Theo hãng tin Yonhap, ngày 7/9, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung Freedom Edge kéo dài 5 ngày theo kế hoạch.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết cuộc tập trận đa lĩnh vực được triển khai tại vùng biển quốc tế ở phía Đông và phía Nam đảo Jeju (miền Nam Hàn Quốc), với các khoa mục diễn tập trên biển, trên không và không gian mạng.

Mục tiêu là nâng cao khả năng tác chiến và phối hợp ứng phó của lực lượng ba nước, đồng thời duy trì cơ chế hợp tác ổn định.

Quân đội Hàn Quốc thông báo cuộc tập trận có sự tham gia của các phương tiện, khí tài chủ lực trên biển và trên không của lực lượng vũ trang ba nước, với một nhóm kiểm soát tập trận chung giám sát các hoạt động nhằm bảo đảm việc triển khai có hệ thống và an toàn.

JCS khẳng định đây là cuộc tập trận thường niên mang tính phòng thủ, được tiến hành phù hợp với luật pháp và các chuẩn mực quốc tế.

Trong khi đó, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 7/9, quân đội nước này đã đưa tàu khu trục mới Kang Kon vào biên chế, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trên biển.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã dự lễ đưa tàu khu trục trọng tải 5.000 tấn vào biên chế ngày 6/9 tại thành phố cảng Wonsan, trên bờ biển phía Đông Triều Tiên.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Jong Un gọi Kang Kon về cơ bản là “tàu khu trục tấn công” và là một bộ phận của “hệ thống đối phó hạt nhân của quốc gia.”

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phát triển Hải quân Triều Tiên thành “lực lượng vũ trang hạt nhân,” nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trên biển và năng lực răn đe.

KCNA cho biết tàu khu trục Kang Kon sẽ được biên chế cho Hạm đội Đông Hải của Hải quân Triều Tiên, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển và đóng vai trò trong năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng./.

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc ấn định thời điểm tập trận Freedom Edge Cuộc diễn tập giúp nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng giữa ba nước, qua đó góp phần bảo đảm hòa bình và ổn định tại khu vực Thái Bình Dương.