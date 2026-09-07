Ấn Độ: Số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà tại New Delhi tiếp tục tăng

Số người thiệt mạng trong vụ sập một tòa nhà nhiều tầng xảy ra ngày 6/9 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã tăng lên 5 người, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người được cho là còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo một quan chức chính quyền Delhi, tòa nhà 5 tầng bị sập vào khoảng 13h30 giờ địa phương tại khu vực Satya Niketan trong lúc công việc sửa chữa đang được tiến hành tại tầng hầm. Tòa nhà này vốn được sử dụng làm khu nhà trọ dành cho nam sinh.

Trong số những người thiệt mạng có hai sinh viên. Khoảng 6 người bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin vụ sập nhà khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Báo The Hindu và một số phương tiện truyền thông khác dẫn nguồn giới chức lực lượng cứu hỏa cho biết 9 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát, trong đó 5 người được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nhà chức trách chưa xác định được chính xác số người có thể vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Nạn nhân bị thương trong vụ sập tòa nhà tại khu Satya Niketan ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 6/9/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Lực lượng cảnh sát và nhân viên ứng phó thảm họa đã được triển khai tới hiện trường, sử dụng máy móc hạng nặng để thận trọng dọn dẹp các mảng bê tông và tìm kiếm nạn nhân.

Hình ảnh truyền hình cho thấy lực lượng cứu hộ đưa một nam thanh niên ra khỏi đống đổ nát, trong khi một người khác bị mắc kẹt dưới một tấm bê tông lớn, chỉ phần khuôn mặt nhô lên. Một tòa nhà liền kề đã được sơ tán do lo ngại công trình này cũng có thể bị sập.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ đau buồn trước vụ việc và gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng, cũng như chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Trong khi đó, Thủ hiến Delhi Rekha Gupta cho biết bà “vô cùng quan ngại” trước vụ việc, đồng thời khẳng định mọi nỗ lực đang được tiến hành nhằm giải cứu an toàn những người còn mắc kẹt và hỗ trợ khẩn cấp các gia đình bị ảnh hưởng.

Satya Niketan là khu vực có hàng trăm sinh viên đại học sinh sống trong các cơ sở lưu trú tư nhân đông đúc theo hình thức thuê phòng. Khu vực này nằm ở phía Nam thủ đô và là nơi tập trung nhiều sinh viên.

Sập nhà là mối nguy hiểm thường gặp tại một số khu vực ở Ấn Độ trong mùa gió mùa (từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm), khi những trận mưa lớn có thể làm suy yếu các công trình xuống cấp./.

Sập nhà trọ cho sinh viên ở Ấn Độ, nhiều người mắc kẹt Sập nhà là mối nguy hiểm thường gặp tại một số khu vực ở Ấn Độ trong mùa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm, khi những trận mưa lớn có thể làm suy yếu các công trình xuống cấp.