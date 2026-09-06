Sập nhà trọ cho sinh viên ở Ấn Độ, nhiều người mắc kẹt

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà xảy ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 6/9.

Giới chức địa phương cho biết vụ việc xảy ra tại Satya Niketan, khu dân cư đông đúc, tập trung nhiều cơ sở lưu trú tư nhân dành cho sinh viên ở gần khuôn viên Đại học Delhi. Tòa nhà 5 tầng bị sập vốn được sử dụng làm khu nhà trọ dành cho nam sinh.

Hiện giới chức chưa công bố số người còn mắc kẹt. Tuy nhiên, truyền thông Ấn Độ đưa tin có hàng chục người sinh sống trong tòa nhà này. Lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.Máy xúc cũng được huy động để dọn dẹp gạch đá.

Các quan chức cho biết ít nhất 2 người đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ sập nhà hiện chưa được xác định.

Sập nhà là mối nguy hiểm thường gặp tại một số khu vực ở Ấn Độ trong mùa gió mùa (từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm), khi những trận mưa lớn có thể làm suy yếu các công trình xuống cấp./.

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