Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tập trung hoàn thành nhiệm vụ

Sáng 7/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 8/2026.

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Sáng 7/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 8/2026.

Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và những tháng cuối năm; đồng thời thảo luận tiến độ xây dựng phần mềm quản lý công việc, đánh giá cán bộ trong Đảng bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác năm 2026, xác định rõ nhiệm vụ chậm, tồn đọng, nhất là các nhiệm vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; đề ra giải pháp cụ thể, khả thi, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Toàn Đảng bộ tập trung tham mưu, chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; thực hiện đánh giá cán bộ quý III gắn với sơ kết quý III và 9 tháng năm nay ; hoàn thành 18 đoàn kiểm tra, giám sát trước ngày 15/9 và chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra Đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về chuyển đổi số, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ, chạy thử trong tháng 9, phấn đấu vận hành chính thức tại 19 cơ quan trong toàn Đảng bộ vào cuối năm.

Việc đánh giá phải khách quan, công bằng, minh bạch, phù hợp từng chức danh, vị trí công tác, tránh bình quân, cào bằng hoặc chạy theo chỉ số. Đây là một nội dung rất quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đảng. Trước mắt, cần triển khai từng bước, có kiểm thử, đánh giá, điều chỉnh; sau đó mở rộng đồng bộ trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ thống nhất ban hành kế hoạch thực hiện 5 nghị quyết và 1 chỉ thị mới của Bộ Chính trị; đồng thời ban hành Kết luận về một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, người đứng đầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong 3 tháng cuối năm và thời gian tới/.

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