Vốn FDI thực hiện 8 tháng năm 2026 lập đỉnh 5 năm

Vốn FDI thực hiện 8 tháng năm 2026 đạt 17,25 tỷ USD, cao nhất 5 năm qua nhờ động lực từ công nghiệp chế biến, chế tạo; hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng ghi nhận mức tăng mạnh.

Theo Cục Thống kê, trong 8 tháng năm 2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 14,24 tỷ USD, chiếm 82,6% tổng vốn FDI thực hiện. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,29 tỷ USD, chiếm 7,5%. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 622,9 triệu USD, chiếm 3,6%.

Ở chiều ngược lại, hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng ghi nhận mức tăng mạnh trong 8 tháng năm 2026. Cụ thể, có 113 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 1,21 tỷ USD, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, gồm vốn cấp mới và vốn điều chỉnh, đạt 2,62 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước./.