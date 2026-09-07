Nông nghiệp Việt Nam xuất siêu 14,2 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026

Tám tháng năm 2026, Việt Nam thu về 49,31 tỷ USD giá trị xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu đạt 35,06 tỷ USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường , lũy kế 8 tháng đầu năm 2026 , tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 84,37 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt 14,25 tỷ USD.

Cụ thể, Việt Nam thu về 49,31 tỷ USD giá trị xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu đạt 35,06 tỷ USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản là 3 thị trường nhập khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Ở chiều ngược lại Mỹ, Trung Quốc và Campuchia là ba thị trường đứng đầu về xuất khẩu nông lâm thủy sản vào Việt Nam.

Nhóm hàng rau quả, thủy sản tiếp tục bứt phá tăng trưởng, trong khi gạo và cà phê bị sụt giảm giá trị xuất khẩu. Ở chiều nhập khẩu, Việt Nam chủ yếu nhập các mặt hàng lâm sản, chăn nuôi, muối và vật tư đầu vào./.