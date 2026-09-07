Thu hút FDI có trọng tâm, nâng chất lượng các dự án đầu tư tại Lào Cai

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng cao, Lào Cai đang từng bước chuyển từ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo chiều rộng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của từng dự án.

Trong tháng 8/2026, hoạt động đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định; công tác quản lý, theo dõi và hỗ trợ doanh nghiệp được các cơ quan chuyên môn triển khai thường xuyên, góp phần tạo môi trường thuận lợi để các dự án phát huy hiệu quả.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, tính đến tháng 8/2026, Lào Cai có 67 dự án FDI đang triển khai hoạt động, với tổng vốn đăng ký 730,15 triệu USD, tương đương khoảng 19.053 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện lũy kế đạt 592,78 triệu USD, tương đương khoảng 15.489 tỷ đồng, bằng 81% tổng vốn đăng ký.

Tỷ lệ vốn thực hiện ở mức khá cao cho thấy phần lớn nguồn vốn cam kết đã được các nhà đầu tư đưa vào triển khai thực tế. Nguồn vốn tập trung chủ yếu cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà xưởng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh mức độ triển khai tương đối thực chất của các dự án FDI trên địa bàn.

Các dự án hiện tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương như chế biến nông, lâm sản; khai thác, chế biến khoáng sản; dệt may; năng lượng; du lịch và dịch vụ. Các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore tiếp tục duy trì hoạt động và triển khai dự án tại Lào Cai.

Cùng với dòng vốn đầu tư được duy trì, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp FDI nhìn chung ổn định, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và bổ sung nguồn thu cho ngân sách địa phương. Qua đó, khu vực FDI tiếp tục giữ vai trò nhất định trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Để tạo điều kiện cho các dự án triển khai đúng tiến độ, Lào Cai đang chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hỗ trợ nhà đầu tư, nhất là trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án.

Trong tháng 8, Sở Tài chính đã tiếp nhận 4 hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. Trong số này, 2 hồ sơ đã được cấp điều chỉnh, 1 hồ sơ đã hoàn thành báo cáo thẩm định và gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, 1 hồ sơ đang được lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cũng trong tháng, tỉnh ban hành 1 quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư; Sở Tài chính cấp 2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh. Đáng chú ý, trong tháng không có dự án FDI bị chấm dứt hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Những kết quả trên cho thấy công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động FDI tiếp tục được thực hiện theo hướng chủ động, đồng hành cùng doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng được tập trung hướng dẫn và tháo gỡ trong phạm vi thẩm quyền, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động và triển khai dự án.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình thực hiện một số dự án FDI vẫn phát sinh những điểm nghẽn cần được xử lý để nâng cao hiệu quả dòng vốn đầu tư.

Gỡ điểm nghẽn để nâng hiệu quả đầu tư

Một số dự án còn chậm tiến độ so với đăng ký do phải thực hiện đồng thời nhiều thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng, giải phóng mặt bằng và phòng cháy, chữa cháy. Việc kéo dài thời gian hoàn thiện các thủ tục này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ dự án mà còn tác động đến kế hoạch bố trí vốn và tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ở một khía cạnh khác, hoạt động của một số doanh nghiệp FDI cũng chịu ảnh hưởng từ những biến động của thị trường. Sức tiêu thụ, giá nguyên liệu, nhiên liệu và chi phí sản xuất tăng đang tạo thêm áp lực lên hiệu quả kinh doanh, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng cân đối nguồn lực để tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất.

Hạ tầng tại một số khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ cũng là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm. Trong đó, hệ thống giao thông kết nối, xử lý nước thải và các công trình hạ tầng phụ trợ có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp nhận, triển khai và vận hành ổn định của các dự án.

Tỉnh tiếp tục cải thiện điều kiện về đất đai, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, giao thông kết nối, xử lý nước thải và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Cùng với những vấn đề về tiến độ và hạ tầng, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số doanh nghiệp chưa đầy đủ; dữ liệu cập nhật trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có thời điểm chưa kịp thời. Đây là nội dung cần được chấn chỉnh, bởi thông tin đầy đủ và chính xác là cơ sở quan trọng để cơ quan quản lý theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả và kịp thời hỗ trợ hoặc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Từ thực tế này, yêu cầu đặt ra đối với Lào Cai không chỉ là tiếp tục thu hút thêm vốn FDI, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng của dòng vốn và hiệu quả của từng dự án.

Chuyển mạnh sang thu hút FDI có chọn lọc

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục duy trì việc hỗ trợ các dự án FDI đang hoạt động, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Mục tiêu là hướng đến những nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và cam kết đầu tư lâu dài.

Trước hết, Lào Cai tiếp tục rà soát tiến độ từng dự án, nhất là các dự án chậm triển khai, qua đó xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng bên. Đối với những khó khăn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành và địa phương cần chủ động phối hợp, xử lý nhanh các thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Song song với đó, việc hoàn thiện điều kiện hạ tầng và môi trường đầu tư cần được xem là nhiệm vụ nền tảng. Đất đai, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, giao thông kết nối, hệ thống xử lý nước thải và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất cần được đầu tư đồng bộ hơn. Đây là những yếu tố quyết định khả năng tiếp nhận các dự án mới, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn, yêu cầu cao về công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất.

Trên nền tảng đó, hoạt động xúc tiến đầu tư cũng cần chuyển mạnh từ cách tiếp cận rộng sang lựa chọn đối tác và dự án phù hợp với lợi thế, định hướng phát triển của tỉnh. Lào Cai ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghệ cao; năng lượng; logistics; thương mại; du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Định hướng này không chỉ nhằm gia tăng quy mô vốn FDI mà còn hướng tới nâng tỷ lệ vốn thực hiện, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã đăng ký và tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế địa phương. Những dự án sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường, tạo nhiều việc làm và có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị sẽ được xem là những ưu tiên trong quá trình lựa chọn và thu hút đầu tư.

Với cách tiếp cận đó, Lào Cai từng bước hướng hoạt động thu hút FDI vào chiều sâu, lấy chất lượng dự án, hiệu quả sử dụng vốn và đóng góp lâu dài cho kinh tế xã hội làm thước đo. Đây cũng là cơ sở để tỉnh xây dựng môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho khu vực FDI phát triển ổn định, bền vững trong những năm tới./.

Lào Cai phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa hiện đại và kinh tế xanh Tỉnh Lào Cai xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa hiện đại, giá trị gia tăng cao, gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh.