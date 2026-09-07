Triển vọng Fed tăng lãi suất gây sức ép lên giá vàng châu Á

Giá vàng tại thị trường châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều 7/9 khi số liệu việc làm tích cực của Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất.

Phiên này, giới đầu tư đang chờ đợi các báo cáo quan trọng về lạm phát của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tuần này để có thêm cơ sở đánh giá hướng đi chính sách tiền tệ của Fed.

Vào lúc 14 giờ 10 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 4.398,13 USD/ounce, sau khi giảm 1% trong phiên 4/9.

Số liệu công bố ngày 4/9 cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ tăng mạnh trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,1%. Sự cải thiện của thị trường lao động sau những khó khăn gần đây đã khiến khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng này tiếp tục được tính đến.

Trong tuần này, Mỹ sẽ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày 10/9 và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 11/9.

Một chuyên gia phân tích thị trường tại công ty KCM Trade nhận định số liệu việc làm cao hơn đáng kể so với dự kiến đã gây sức ép lên giá vàng, nhưng chưa đủ để khẳng định Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng Chín.

Theo chuyên gia này, nếu số liệu lạm phát tăng mạnh, kỳ vọng Fed tăng lãi suất sẽ được củng cố, lợi suất trái phiếu sẽ tiếp tục tăng và gây sức ép lớn hơn đối với giá vàng.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch dự đoán xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 là 58,4%, cao hơn mức 55% trước khi số liệu việc làm được công bố ngày 4/9.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1% xuống 65,53 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,8% xuống 1.806,59 USD/ounce, trong khi palađi giảm 0,5% xuống 1.393,76 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 7/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng giảm 600.000 đồng mở cửa phiên giao dịch đầu tuần Sáng 7/9, giá vàng trong nước giảm 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 147 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm tăng, thị trường biến động mạnh trong đầu tuần mới.