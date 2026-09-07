Đưa công nghệ quan sát Trái Đất vào giám sát tài nguyên nước tại Việt Nam

Ngày 7/9, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ quốc gia Pháp (CNES), Hydro Matters và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) khai mạc “Trường học Việt Nam về quan sát Trái đất lần thứ 6” (VSEO-6) với chủ đề “Đo cao vệ tinh - Công cụ hỗ trợ giám sát biến động tài nguyên nước lục địa”.

Sự kiện diễn ra từ ngày 7-11/9, quy tụ gần 50 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và học viên đến từ 6 quốc gia cùng trao đổi, học tập và thực hành các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực quan sát Trái đất.

Trường học tập trung vào công nghệ đo cao vệ tinh phục vụ quan trắc biến động tài nguyên nước lục địa. Học viên được cung cấp kiến thức về quy trình xử lý dữ liệu đo cao vệ tinh, xây dựng và trực quan hóa chuỗi số liệu theo thời gian; đồng thời được hướng dẫn khai thác, xử lý và kiểm định dữ liệu từ các nhiệm vụ vệ tinh đang hoạt động thuộc chương trình Copernicus và các nhiệm vụ nghiên cứu, trong đó có SWOT (Surface Water and Ocean Topography).

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là gắn công nghệ quan sát từ không gian với những bài toán cụ thể trên mặt đất. Dữ liệu đo cao vệ tinh được khai thác để theo dõi biến động mực nước tại sông, hồ, hồ chứa; hỗ trợ giám sát thiên tai, đặc biệt là lũ lụt; quản lý các lưu vực sông xuyên biên giới và nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu.

Thông qua các bài giảng, phiên thực hành và hội thảo chuyên đề, học viên được tiếp cận cả kiến thức lý thuyết và kỹ năng xử lý dữ liệu, đồng thời tìm hiểu việc tích hợp dữ liệu đo cao vệ tinh vào các mô hình thủy văn.

Tham gia giảng dạy tại VSEO-6 có các chuyên gia đến từ Pháp, Việt Nam, Philippines, Brazil và khu vực sông Mekong. Theo các nhà tổ chức, VSEO-6 hướng tới nhóm các nhà nghiên cứu trẻ, kỹ sư, giảng viên và nhà khoa học trẻ có nhu cầu phát triển chuyên môn về quan trắc tài nguyên nước lục địa bằng công nghệ đo cao vệ tinh. Trường học tạo diễn đàn để học viên trình bày kết quả nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, hình thành các hợp tác nghiên cứu và mở rộng mạng lưới khoa học.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Hà đánh giá cao việc trường học được duy trì tổ chức trong 6 năm liên tục; qua đó không chỉ góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực quan sát Trái Đất mà còn hình thành mạng lưới hợp tác giữa các nhà khoa học, trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai chia sẻ, trong những thập kỷ gần đây, công nghệ quan sát Trái đất từ vệ tinh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tại Việt Nam, dữ liệu viễn thám và dữ liệu vệ tinh đang được ứng dụng rộng rãi trong theo dõi tài nguyên, môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước.

Các đại biểu dự sự kiện. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Với mục tiêu cung cấp kiến thức, phương pháp và công cụ hiện đại về khai thác dữ liệu đo cao vệ tinh, VSEO-6 là hoạt động khoa học có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt trong việc giám sát biến động mực nước biển, sông và hồ từ không gian với độ chính xác cao. Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học trẻ, học viên trong nước và quốc tế trao đổi, kết nối và cùng phát triển các hướng nghiên cứu mới.

Tại sự kiện, ông Denis Fourmeau, Tùy viên hợp tác khoa học và giáo dục Đại học, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nhấn mạnh, VSEO-6 được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ của CNES, sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp và trong khuôn khổ Năm Đổi mới sáng tạo Pháp-Việt. Pháp đang phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam huy động nguồn kinh phí cho vệ tinh quan sát Trái đất tương lai của Việt Nam.../.

Việt Nam và WB thúc đẩy hợp tác về tài nguyên nước, nông nghiệp, môi trường Việt Nam hợp tác với WB để nâng cao quản lý tài nguyên nước, phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước và phát triển bền vững.

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