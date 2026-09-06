Phát hiện quần thể linh dương okapi quý hiếm từng biến mất

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, loài linh dương okapi-một trong những động vật đặc hữu và quý hiếm nhất thế giới-vừa được ghi nhận trở lại tại một khu vực ở Cộng hoà dân chủ Congo, sau thời gian dài được cho là đã biến mất khỏi địa bàn này.

Okapi là loài động vật đặc hữu của Cộng hoà dân chủ Congo, được biết đến với đặc điểm ngoại hình khá đặc biệt, kết hợp thân hình giống linh dương với những sọc trắng đen ở phần chân.

Loài này được xem là biểu tượng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới Trung Phi, song đã "biến mất" khỏi tầm mắt của con người trong thời gian dài, làm dấy lên lo ngại về khả năng suy giảm môi trường sống và quần thể okapi.

Okapi sinh sống chủ yếu trong các khu rừng rậm ở miền Đông và miền Trung Cộng hoà dân chủ Congo, quốc gia sở hữu một trong những hệ sinh thái rừng nhiệt đới quan trọng nhất thế giới. Môi trường sống của loài này chịu sức ép từ nạn phá rừng, săn bắt trái phép và những bất ổn kéo dài tại một số khu vực.

Việc ghi nhận okapi trở lại được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với các chương trình bảo tồn động vật hoang dã tại Cộng hoà dân chủ Congo, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì các khu rừng tự nhiên - nơi cư trú của nhiều loài động vật đặc hữu./.

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