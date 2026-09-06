Vẻ đẹp hoang sơ của động Thần tiên tại Algeria

Nằm ẩn mình trong những vách đá sừng sững tại thị trấn ven biển Aokas thuộc tỉnh Bejaia của Algeria, động Thần tiên (Grotte Féerique d'Aokas) đang trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với những tín đồ đam mê du lịch khám phá và yêu thích vẻ đẹp hoang sơ của tạo hóa tại quốc gia Bắc Phi này.

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, không giống như nhiều hang động khác được tìm thấy qua các cuộc khảo sát khảo cổ, động Thần tiên được phát hiện hoàn toàn ngẫu nhiên vào năm 1962.

Trong lúc các công nhân đang tiến hành nổ mìn phá đá để mở đường hầm giao thông xuyên núi nối liền tỉnh Bejaia và tỉnh Jijel, một khoảng trống khổng lồ bất ngờ lộ ra. Phía sau bức tường đá thô ráp ấy là một thế giới ngầm kỳ vĩ, bị cô lập hoàn toàn với ánh sáng Mặt Trời suốt hàng triệu năm.

Sau khi được phát hiện, động từng bị bỏ ngỏ trong một thời gian dài. Đến đầu những năm 1980, chính quyền địa phương bắt đầu triển khai các công việc cải tạo, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và xây dựng lối vào tham quan. Động được đưa vào khai thác du lịch từ giữa thập niên 1980.

Đúng như tên gọi "Thần tiên," bất kỳ du khách nào bước chân qua cửa hang cũng đều choáng ngợp trước vẻ đẹp siêu thực bên trong. Hàng vạn dải nhũ đá rủ xuống từ trần hang và các măng đá nhô lên từ lòng đất.

Trải qua hàng triệu năm tích tụ khoáng chất, chúng tạo nên những cấu trúc tự nhiên uốn lượn mềm mại như những bức rèm lụa hóa thạch. Dưới hệ thống đèn được lắp đặt tinh tế, các khối đá vôi lấp lánh phản chiếu những sắc màu huyền bí.

Du khách có thể dễ dàng liên tưởng các hình thù thạch nhũ tới các cung điện cổ kính, các vị thần hay các loài muông thú trong truyền thuyết.

Điểm tham quan được nhiều du khách chú ý trong động là “hồ ước nguyện”, nơi du khách có thể thả những đồng tiền xu xuống nước và ước nguyện những điều mình mong muốn. Một điểm cộng lớn khiến hang động này thu hút hàng nghìn lượt khách vào mùa Hè chính là nhiệt độ. Khi cái nóng oi ả ngoài bờ biển Aokas lên cao, không khí bên trong hang vẫn luôn duy trì ở mức mát mẻ tự nhiên, mang lại cảm giác dễ chịu, thư thái.

Hang động mở cửa đón khách quanh năm, nhưng mùa Hè là thời điểm nhộn nhịp nhất khi du khách kết hợp tắm biển Aokas và vào hang tránh nóng. Giá vé tham quan vô cùng rẻ, chỉ khoảng 100 DA (khoảng gần 1 USD) cho người lớn và 50 DA cho trẻ em.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa biển xanh, núi cao và kỳ quan địa chất độc đáo, động Thần tiên Aokas hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những bức ảnh "triệu like" và một trải nghiệm du lịch đáng nhớ tại bờ biển Địa Trung Hải của Algeria./.

Khám phá "Động Thần tiên" huyền diệu tại tỉnh Bejaia của Algeria Động Thần tiên đang trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với những tín đồ đam mê du lịch khám phá và yêu thích vẻ đẹp hoang sơ từ tạo hóa tại thị trấn ven biển Aokas, tỉnh Bejaia của Algeria.

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