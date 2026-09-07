Pháp đứng thứ 16/154 quốc gia và vùng lãnh thổ về đầu tư tại Việt Nam

Ngày 7/9, Bộ Tài chính thông tin quan hệ và tình hình hợp tác kinh tế, tài chính Việt Nam-Pháp. Lũy kế đến ngày 31/8/2026, Pháp có 749 dự án vào Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 4,01 tỷ USD, đứng thứ 16/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam có 20 dự án đầu tư với hai lượt điều chỉnh vốn tại Pháp với tổng vốn đăng ký 39,18 triệu USD.

Quan hệ Việt Nam-Pháp có bề dày lịch sử, truyền thống. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, mối quan hệ song phương đã có những bước tiến đáng kể trên tất cả các lĩnh vực bao gồm chính trị-ngoại giao, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục và đào tạo và giao lưu nhân dân. Điều này tạo cơ sở vững chắc đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược năm 2013 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024. Pháp là nước EU đầu tiên có mức quan hệ cao nhất với Việt Nam.

Từ năm 2018 đến nay, hai nước tiến hành thường xuyên các chuyến thăm và làm việc ở cấp lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ. Điều này cho thấy quyết tâm của cả hai nước trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác chiến lược.

Theo đó, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Pháp thời gian qua tiếp tục ghi nhận những bước phát triển tích cực trên cả 3 trụ cột là thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển.

Trong 8 tháng của năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đã vượt mốc 5 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Pháp đạt 3,1 tỷ USD và nhập khẩu đạt 1,9 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Pháp thông qua Tổng cục Kho bạc Pháp (DGT) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Pháp là một trong những quốc gia cung cấp vốn ODA sớm nhất và là một trong những nhà tài trợ vốn vay song phương lớn nhất của Việt Nam. Kể từ năm 2002 đến nay, Pháp luôn dẫn đầu châu Âu về quy mô vốn vay cam kết cho Việt Nam, chủ yếu dưới hình thức tín dụng ưu đãi với mức bình quân đạt hơn 100 triệu euro/năm.

Mở rộng không gian hợp tác chính trị và chiến lược giữa Việt Nam-Pháp Việc Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện cần được nhìn nhận trong bối cảnh này, phản ánh quyết tâm đa dạng hóa chiến lược của Việt Nam.