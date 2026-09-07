Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá quy trình thanh toán

Ngày 7/9, nhằm thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác thanh toán, Kho bạc Nhà nước cho biết đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên cả hai lĩnh vực thanh toán vốn đầu tư công và thanh toán chi thường xuyên, góp phần thúc đẩy số hóa toàn diện và tăng cường tính minh bạch.

Trong lĩnh vực thanh toán vốn đầu tư công, Kho bạc Nhà nước đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin thông qua Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống quản lý thông tin ngân sách và kho bạc (TABMIS). Cụ thể, ngày 26/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 254/2025/NĐ-CP quy định quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, đây là hành lang pháp lý quan trọng, phân quyền mạnh mẽ cho chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án, đồng thời giảm bớt thành phần hồ sơ và lược bỏ nhiều chỉ tiêu phức tạp (như khối lượng, đơn giá chi tiết). Theo đó, Chủ đầu tư được trao quyền tự chủ lập đề nghị thanh toán, quản lý tạm ứng và chịu trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý của hồ sơ.

Hồ sơ thanh toán được phân nhóm chi tiết theo từng loại nghiệp vụ, như dự án thông thường, Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khoa học công nghệ, chuyển đổi số hay các khoản chi từ tài khoản tiền gửi.

Nhờ áp dụng hệ thống mẫu biểu chuẩn hóa tại Nghị định số 254/2025/NĐ-CP, Kho bạc Nhà nước giảm bớt khâu kiểm soát trùng lặp và rút ngắn thời gian xử lý. Đến nay, mọi khoản chi ngân sách (trừ các khoản bí mật Nhà nước) đều được thực hiện qua Dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc qua bưu chính công ích. Đơn vị có thể gửi hồ sơ trực tuyến 24/7, không bị giới hạn bởi không gian địa lý và dễ dàng tra cứu tiến độ xử lý qua mã hồ sơ trên hệ thống. Thời gian giải quyết hồ sơ hợp lệ giảm xuống tối đa còn 02 ngày làm việc (rút ngắn 01 ngày so với trước đây), riêng thủ tục tạm ứng chỉ còn 01 ngày làm việc.

Đối với thanh toán chi thường xuyên, ngày 29/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 347/2025/NĐ-CP cắt giảm 21/25 loại giấy tờ (tương đương 84%), chỉ giữ lại 5 loại thủ tục cốt lõi. Đơn vị giao dịch chịu trách nhiệm toàn bộ về tính hợp pháp của khoản chi trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2025. Nhờ đó, thời gian giải quyết thủ tục thanh toán chi thường xuyên được rút ngắn từ 02 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc.

Nhằm chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và luân chuyển chứng từ theo mô hình Kho bạc Nhà nước hai cấp, ngày 12/2/2026, Kho bạc Nhà nước ban hành Quyết định số 899/QĐ-Kho bạc Nhà nước, quy định rõ trách nhiệm từng vị trí công tác và hạn chế rủi ro nhũng nhiễu. Toàn bộ hồ sơ chi thường xuyên được xử lý trên Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, kết nối trực tiếp vào hệ thống TABMIS.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 4983/QĐ-Kho bạc Nhà nước ngày 24/7/2026, Kho bạc Nhà nước đã phối hợp với các ngân hàng thương mại lớn (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank, LPBank, MB) triển khai quy trình thanh toán tự động, chi trả cho cá nhân qua tài khoản và trao đổi dữ liệu mã hóa, ký số an toàn qua cổng kết nối API. Kho bạc Nhà nước cũng áp dụng quy trình thanh toán tự động các chi phí điện, nước, viễn thông theo ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách (theo Quyết định số 2286/QĐ-Kho bạc Nhà nước và Quyết định số 5711/QĐ-Kho bạc Nhà nước ngày 19/8/2026), giúp bỏ qua bước gửi yêu cầu thanh toán hằng tháng của đơn vị.

Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước cho hay sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số với trọng tâm là xây dựng Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS). Hệ thống mới sẽ hướng tới kiểm tra tự động dự toán, kiểm tra hạn mức hợp đồng, mức tạm ứng và chống trùng lặp hóa đơn, hoàn thiện quy trình thanh toán điện tử toàn trình, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước./.

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số Kho bạc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhanh chóng, kịp thời mọi nhu cầu thanh toán và chi trả ngân sách trên cả nước.