Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cần chiến lược dài hơi tại Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa đang đặt đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong một chiến lược dài hơi, với mục tiêu hình thành một hệ sinh thái đồng bộ, mở và bền vững.

Đây là hành động nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (gọi tắt Nghị quyết số 57-NQ/TW).

Nghị quyết số 57-NQ/TW đã xác định: có chính sách đủ mạnh khuyến khích tinh thần khởi nghiệp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. Thực hiện chủ trương này, Tỉnh ủy Khánh Hòa đề ra yêu cầu: hoàn thiện nhanh hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh Khánh Hòa.

Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng Đề án Triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030. Khánh Hòa đặt ra mục tiêu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo hướng đồng bộ, mở và bền vững, lấy doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo làm trung tâm.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Khánh Hòa hình thành đầy đủ các thành phần, kết nối hiệu quả với quốc gia và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Về lâu dài, địa phương đạt tỷ lệ 10 người dân có một người khởi nghiệp, 35 người dân có một doanh nghiệp và khoảng 5.000 người dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp. Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) tỉnh Khánh Hòa phấn đấu vị trí xếp hạng tiệm cận đến nhóm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dẫn đầu về chỉ số PII.

Tập huấn công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao kỹ năng số và giải quyết thành thạo công tác số cho cán bộ, công viên chức xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà thông tin, đề án này góp phần hình thành môi trường thuận lợi thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các thành phần trong hệ sinh thái được tăng cường sự liên kết; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ. Kết quả của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp góp phần tạo việc làm mới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa tỉnh hội nhập sâu hơn vào Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, từng bước nâng cao vị thế của tỉnh trong khu vực.

Theo thống kê, Khánh Hòa có gần 15.000 doanh nghiệp đang hoạt động; hơn 96.000 cơ sở kinh tế cá thể; khoảng 2.000 doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm. Các doanh nghiệp này khá đa dạng về lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhưng tập trung nhiều trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ (chiếm 75,8% doanh nghiệp thành lập mới năm 2024-2025).

Ở Khánh Hòa có 60 tổ chức khoa học và công nghệ đã đăng ký hoạt động, gồm đa dạng các lĩnh vực khoa học nông nghiệp, kỹ thuật-công nghệ, y dược, khoa học xã hội và nhân văn…

Các phân tích về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ rõ: số lượng doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa lớn nhưng tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) (được đánh giá chỉ đạt 0,40 so với điểm số đạt cao nhất là 29,30-PII 2025).

Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo (được đánh giá chỉ đạt 0,80 so với điểm số đạt cao nhất là 25,60-PII 2025) rất thấp; chỉ có 14 doanh nghiệp khoa học và công nghệ/15.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

Trong một nghiên cứu về chiến lược, chính sách và quản lý khoa học-công nghệ, các chuyên gia đã đề xuất: Khánh Hòa phải khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có về hệ thống các viện nghiên cứu, trung tâm khoa học, nhất là trong lĩnh vực biển và hải dương học.

Đồng thời, tỉnh có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân đổi mới sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây là yếu tố then chốt để Khánh Hòa không chỉ phát triển nhanh về quy mô mà còn bền vững về chất lượng và chiều sâu./.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Động lực mới cho doanh nghiệp Quảng Ninh bứt phá Thực hiện Nghị quyết 57, mục tiêu của Quảng Ninh là có thêm nhiều doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và hướng tới hình thành cộng đồng doanh nghiệp thông minh, doanh nghiệp số có năng lực cạnh tranh.

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