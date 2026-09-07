Gia Lai: Xác định Salmonella là tác nhân gây ngộ độc tại cơ sở bánh mỳ ở An Khê

Ngày 7/9, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết kết quả kiểm nghiệm 11 mẫu nguyên liệu thực phẩm lấy tại hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê), cơ sở kinh doanh bánh mỳ liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm, đã phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong 3 mẫu gồm patê, khô gà và chả cá chiên.

Trước đó, Trạm Y tế phường An Khê đã lấy 11 mẫu nguyên liệu thực phẩm còn lưu tại hộ kinh doanh Bin Bin, gồm patê, chà bông, khô gà, thịt heo rim, chả lụa và thịt nguội, chả cá chiên, sốt bơ trứng, dưa leo, rau thơm, dưa chua và ớt xay.

Toàn bộ mẫu được bàn giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai kiểm nghiệm.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế An Khê đã lấy mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân trong vụ nghi ngờ ngộ độc, chuyển qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với Salmonella spp.

Theo ngành Y tế, Salmonella spp là vi khuẩn thường gây bệnh đường tiêu hóa cấp với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn.

Các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân trong vụ việc phù hợp với bệnh do Salmonella spp gây ra. Từ kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm, ngành Y tế tỉnh Gia Lai kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm, tác nhân gây ngộ độc là Salmonella spp có trong thực phẩm.

Vụ ngộ độc xảy ra tại hộ kinh doanh Bin Bin, địa chỉ 1041 Quang Trung, phường An Khê, khi nhiều người có biểu hiện bất thường sau khi ăn bánh mỳ mua tại cơ sở này và phải đến Trung tâm Y tế An Khê điều trị.

Các trường hợp chủ yếu có biểu hiện đau bụng, đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn, sốt, mệt mỏi và một số trường hợp đau đầu. Các triệu chứng chủ yếu biểu hiện dưới dạng hội chứng viêm dạ dày-ruột cấp, xuất hiện sau một khoảng thời gian nhất định với thời gian ủ bệnh tập trung chủ yếu từ 4-36 giờ.

Đến 17 giờ ngày 28/8, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị là 254 người, trong đó, 4 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tiếp tục điều trị; 214 bệnh nhân điều trị nội trú và 36 bệnh nhân điều trị ngoại trú.

Đến 13 giờ ngày 3/9, toàn bộ 254/254 trường hợp đã được điều trị ổn định và xuất viện; không ghi nhận trường hợp tử vong./.

Gia Lai: Hầu hết các ca nghi ngộ độc xuất viện, chưa xác định nguyên nhân Ngành chức năng tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, chờ kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mỳ ở phường An Khê.

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