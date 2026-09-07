Nỗ lực tìm thông tin mộ tập thể liệt sỹ trong trận đánh Suối Tre-Đồng Rùm

Ngày 7/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh thông tin, tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tập trung thu thập thông tin về khu vực nghi có mộ tập thể liệt sỹ trong trận đánh Suối Tre-Đồng Rùm ngày 21/3/1967.

Đây là hoạt động để đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Dự kiến ngày 11/9 sẽ diễn ra Hội thảo kết luận thông tin về mộ liệt sỹ tập thể trong trận tập kích Suối Tre-Đồng Rùm để làm cơ sở phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại xã Tân Thành.

Theo thông tin được cung cấp, trận đánh Suối Tre-Đồng Rùm diễn ra ngày 21/3/1967, tại khu vực nay thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Thành.

Trong kháng chiến, địch sử dụng máy ủi thu gom thi thể cán bộ, chiến sỹ hy sinh lấp xuống 2 hố. Đối với hố thứ nhất, các lực lượng đã tìm thấy 430 hài cốt (tính theo hộp sọ).

Với hố thứ hai, theo tư liệu phía quân đội Mỹ ghi nhận, ước tính có khoảng 260 cán bộ, chiến sỹ hy sinh được chôn sát vạt rừng. Vị trí này cách hố thứ nhất khoảng 100-200m về hướng Đông Bắc, cách vị trí cây bạch đàn trong vườn mỳ khoảng 50m.

Qua khảo sát ban đầu trên diện tích khoảng 5.000m2 theo thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, cơ quan chức năng đã xác minh và tổ chức khai quật được 420 hài cốt liệt sỹ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nêu rõ để có thêm cơ sở xác minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Tây Ninh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại khu vực Suối Tre-Đồng Rùm.

Tỉnh cũng kêu gọi thân nhân liệt sỹ và nhân dân từng sinh sống tại khu vực ấp Tân Hòa, xã Tân Thành trước đây, nếu biết thông tin liên quan đến trận đánh, vị trí chôn cất, nơi địch thu gom thi thể liệt sỹ hoặc các dấu mốc địa hình cũ… cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Mỗi thông tin cung cấp, dù nhỏ nhất đều có thể là căn cứ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, góp phần đưa các anh hùng liệt sỹ sớm về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn,” "đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh thông tin qua thời gian tập trung triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm với quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự chung tay đồng lòng, hỗ trợ của quần chúng nhân dân, đến ngày 9/8, tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch lấy mẫu đối với thân nhân liệt sỹ chưa tìm được hài cốt.

Đến ngày 21/8, tỉnh hoàn thành việc lấy mẫu giám định ADN với 15.336/18.593 mộ đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 82,48%. Các Đội K đã tìm kiếm, quy tập thành công 12 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình.

Tiếp tục triển khai đợt cao điểm tìm kiếm, ngày 28/7 và 4/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát thực địa tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thành./.

Nỗ lực đưa các liệt sỹ còn nằm lại chiến trường về với quê hương và đồng đội Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại các chiến trường trong nước và nước bạn, cùng công tác giám định ADN được đẩy mạnh, thể hiện quyết tâm đưa các liệt sỹ trở về với quê hương, đồng đội.