Đà Nẵng: Khai mạc chuỗi hội nghị về chính sách và phát triển công cụ tài chính

Sáng 7/9, tại thành phố Đà Nẵng, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng (VIFC) phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế khai mạc chuỗi hội nghị về phát triển các công cụ tài chính.

Hội nghị trao đổi về chính sách và phát triển các công cụ tài chính diễn ra từ ngày 7/9 đến ngày 11/9 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là bước đi cụ thể nhằm triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác ký kết ngày 30/6/2026 giữa Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và Tổ chức Tài chính Quốc tế (thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới).

Sự kiện được tổ chức nhằm tạo diễn đàn đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tiếp cận thông lệ quốc tế từ các cơ quan quản lý, định chế tài chính cùng các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước. Hướng tới mục tiêu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính đổi mới và từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: "Việc hình thành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam không chỉ là một định hướng chiến lược mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Trong quá trình đó, việc nâng cao nhận thức của các cơ quan chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp về các sản phẩm, công cụ tài chính đổi mới đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tiếp cận thông lệ quốc tế là hết sức cần thiết."

Trong 5 ngày làm việc, chương trình tập trung vào 5 nhóm chủ đề chuyên sâu: Quỹ đầu tư tư nhân và công trong tài chính quốc tế; Giao dịch bảo đảm và các loại tài sản bảo đảm thế hệ mới (như trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, bộ xử lý đồ họa, mã hóa tài sản thực); Tài trợ chuỗi cung ứng và sàn giao dịch hàng hóa; Thị trường carbon toàn cầu cùng tính toàn vẹn; Định hướng xây dựng sàn giao dịch carbon kỹ thuật số, mã hóa tài sản carbon.

Hội nghị quy tụ hơn 100 đại biểu đại diện các bộ, ngành trung ương, địa phương, cùng các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước../.