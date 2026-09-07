Kinh tế

Đà Nẵng: Khai mạc chuỗi hội nghị về chính sách và phát triển công cụ tài chính

Hoàn thiện khung pháp lý và tiếp cận các công cụ tài chính thế hệ mới như AI, RWA và thị trường carbon là trọng tâm chuỗi hội nghị quốc tế kiến tạo Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

Thanh Phong
Chuỗi hội nghị về chính sách và phát triển công cụ tài chính tại Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Chuỗi hội nghị về chính sách và phát triển công cụ tài chính tại Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sáng 7/9, tại thành phố Đà Nẵng, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng (VIFC) phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế khai mạc chuỗi hội nghị về phát triển các công cụ tài chính.

Hội nghị trao đổi về chính sách và phát triển các công cụ tài chính diễn ra từ ngày 7/9 đến ngày 11/9 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là bước đi cụ thể nhằm triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác ký kết ngày 30/6/2026 giữa Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và Tổ chức Tài chính Quốc tế (thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới).

Sự kiện được tổ chức nhằm tạo diễn đàn đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tiếp cận thông lệ quốc tế từ các cơ quan quản lý, định chế tài chính cùng các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước. Hướng tới mục tiêu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính đổi mới và từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế tại Việt Nam.

vnp-20260907-chuoi-hoinghi-vifc-4.jpg
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: "Việc hình thành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam không chỉ là một định hướng chiến lược mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Trong quá trình đó, việc nâng cao nhận thức của các cơ quan chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp về các sản phẩm, công cụ tài chính đổi mới đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tiếp cận thông lệ quốc tế là hết sức cần thiết."

Trong 5 ngày làm việc, chương trình tập trung vào 5 nhóm chủ đề chuyên sâu: Quỹ đầu tư tư nhân và công trong tài chính quốc tế; Giao dịch bảo đảm và các loại tài sản bảo đảm thế hệ mới (như trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, bộ xử lý đồ họa, mã hóa tài sản thực); Tài trợ chuỗi cung ứng và sàn giao dịch hàng hóa; Thị trường carbon toàn cầu cùng tính toàn vẹn; Định hướng xây dựng sàn giao dịch carbon kỹ thuật số, mã hóa tài sản carbon.

Hội nghị quy tụ hơn 100 đại biểu đại diện các bộ, ngành trung ương, địa phương, cùng các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước../.

vnp-20260907-chuoi-hoinghi-vifc-3.jpg
(Vietnam+)
#Trung tâm tài chính Đà Nẵng #Công cụ tài chính đổi mới #Hội nghị quốc tế tài chính #Pháp lý tài chính #Thị trường carbon TP. Đà Nẵng Quảng Nam
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 68 - PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, xuất khẩu

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, xuất khẩu

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu gồm vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự, phụ tùng chuyên dùng quân sự; thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; thiết bị y tế đã qua sử dụng...

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026

Những định hướng phát triển của TP Huế có sự tương đồng cao với thế mạnh, kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác của Nhật Bản trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế...

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng duy trì nhịp độ sản xuất 100% công suất trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Khơi thông thể chế, định hình không gian tăng trưởng

Việc điều phối hàng hóa từ các khu công nghiệp sâu trong nội địa về cụm cảng Hải Phòng cần một hệ thống vận tải đa phương thức liền mạch, thay vì bị cắt vụn theo địa giới hành chính từng tỉnh thành.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Myanmar năm 2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cộng hưởng nguồn lực, mở rộng không gian hợp tác

Các hoạt động đối ngoại được trải rộng trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cho thấy tinh thần “cộng hưởng” đang được cụ thể hóa qua từng lĩnh vực, từng đối tác và từng hoạt động hợp tác.

Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

OPEC+ dự kiến giữ nguyên sản lượng dầu

Việc giữ nguyên sản lượng dầu là do xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, từ đó làm giảm sự chi phối giá cả và thị phần toàn cầu của TOPEC+.