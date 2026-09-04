Nhà khoa học Nhật Bản giành Ig Noel nhờ nghiên cứu cách xì mũi

Ngày 3/9, nhà nghiên cứu Nhật Bản quá cố Tokuji Unno đã được trao Giải Ig Nobel trong lĩnh vực y học nhờ công trình nghiên cứu về cách xì mũi.

Trong nghiên cứu được công bố năm 1977 này, nhà nghiên cứu Tokuji Unno đã đo lưu lượng và tốc độ luồng khí khi con người xì mũi, qua đó, kết luận rằng phương pháp hiệu quả nhất là lần lượt xì từng bên lỗ mũi.

Phát biểu với báo giới sau khi thay mặt nhận giải thưởng, Giáo sư Miki Takahara thuộc Đại học Y Asahikawa cho biết ông Unno là nhà nghiên cứu nghiêm túc và tận tâm, đồng thời cho rằng nếu còn sống, cố giáo sư chắc chắn sẽ rất vui với sự ghi nhận này.

Ông Unno là Giáo sư danh dự tại Đại học Y Asahikawa và qua đời năm 2022, hưởng thọ 89 tuổi.

Giải thưởng được trao tại lễ trao giải tổ chức ở Zurich (Thụy Sĩ), đánh dấu năm thứ 20 liên tiếp có ít nhất một công dân Nhật Bản nằm trong danh sách những người đoạt giải do tạp chí khoa học hài hước Annals of Improbable Research bình chọn.

Một trong những công trình khác được trao giải năm nay là nghiên cứu của một nhóm khoa học quốc tế giành Giải Ig Nobel Hóa học, với phát hiện rằng các tinh thể sữa của một loài gián chứa lượng năng lượng cao gấp hơn 3 lần sữa bò nếu tính theo trọng lượng.

Giải Ig Nobel được trao hằng năm kể từ năm 1991 nhằm tôn vinh những nghiên cứu mang tính sáng tạo, độc đáo và hài hước, đồng thời được xem là sự nhại lại các giải Nobel danh giá.

Ban tổ chức Giải Ig Nobel năm nay đã chuyển địa điểm tổ chức lễ trao giải từ Mỹ sang châu Âu trong bối cảnh các quy định cấp thị thực vào Mỹ được thắt chặt./.