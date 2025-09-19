Đề xuất "hóa trang" gia súc thành ngựa vằn để tránh ruồi được trao giải Ig Nobel

Ngày 18/9, tại lễ trao giải Ig Nobel - được trao cho các nghiên cứu khác thường, một nhóm gồm 11 nhà khoa học Nhật Bản đã được xướng tên tại hạng mục Sinh học nhờ nghiên cứu sơn các sọc đen trắng giống như da ngựa vằn lên thân gia súc giúp phòng tránh ruồi trâu.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã sử dụng sơn nước để vẽ sọc trắng lên những con bò đen Nhật Bản, giúp tạo hiệu ứng thị giác như da ngựa vằn. Kết quả cho thấy số lượng ruồi trâu đậu lên thân bò giảm tới 50% so với những con bò không được sơn.

Theo nghiên cứu được các nhà khoa học Nhật Bản công bố năm 2019, việc sơn các sọc đen trắng lên thân bò giúp giảm thiểu tổn thất kinh tế do ruồi trâu gây ra.

Theo đó, gia súc khi bị ruồi trâu cắn thường dễ bị tổn thương, viêm nhiễm da, ăn ngủ thất thường khiến chúng dễ sụt cân, mang bệnh dẫn đến thiệt hại không nhỏ cho ngành chăn nuôi. Tại Mỹ, tổn thất do ruồi trâu gây ra ước tính lên tới 2,2 tỷ USD mỗi năm.

Nghiên cứu thú vị nói trên mở ra tiềm năng thay thế thuốc trừ sâu trong việc phòng tránh côn trùng tấn công gia súc, từ đó mang lại lợi ích đa chiều cho vật nuôi, sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

Ban tổ chức Ig Nobel cho biết nghiên cứu là sự mở rộng từ công trình khoa học từng đoạt giải Ig Nobel Vật lý năm 2016 của các nhà khoa học Hungary, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Theo đó, nhóm các nhà khoa học này đã phát hiện rằng ruồi ít đậu lên ngựa có lông màu trắng.

Lễ trao giải năm nay được tổ chức tại Boston (Mỹ), đánh dấu năm thứ 19 liên tiếp có công trình nghiên cứu của Nhật Bản lọt vào danh sách giải thưởng do tạp chí khoa học hài hước Annals of Improbable Research công bố.

Các nhà khoa học được nhận giải Ig Nobel (Nguồn: Japan Times)

Giải thưởng thường niên Ig Nobel được tổ chức từ năm 1991, mô phỏng giải Nobel danh giá, song chú trọng cách tiếp cận nghiên cứu độc đáo “khiến mọi người bật cười trước, rồi suy ngẫm sau”.

Mỗi năm có 10 giải được trao cho những nghiên cứu “ bất ngờ và lý thú” ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh công trình của nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản, lễ trao giải năm nay còn ghi nhận những nghiên cứu độc đáo khác như sở thích ăn pizza của loài thằn lằn hay tác động của giày có mùi hôi đến sức khỏe con người.

Bên cạnh hạng mục Sinh học, một số giải Ig Nobel đáng chú ý khác năm nay bao gồm giải Hòa bình, trao cho nghiên cứu cho thấy uống rượu đôi khi cải thiện khả năng nói ngoại ngữ và giải Hàng không, dành cho công trình phân tích liệu rượu có ảnh hưởng đến khả năng bay của loài dơi hay không./.

