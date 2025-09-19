Giải Ig Nobel 2025 “tôn vinh” những nghiên cứu khoa học kỳ lạ

Giải Ig Nobel năm nay được trao cho nghiên cứu về phản ứng của những người tự luyến khi họ được khen thông minh, nghiên cứu dinh dưỡng về sự yêu thích của một loại thằn lằn với một số loại pizza...

Ngày 18/9, lễ trao giải Ig Nobel 2025, hay còn gọi là giải Nobel ngược, đã diễn ra ở thành phố Boston của Mỹ, tôn vinh những đột phá khoa học kỳ lạ và gây cười, song cũng ẩn chứa nhiều suy ngẫm. Đây cũng là năm thứ 35 giải thưởng thường niên này được tổ chức.

Giải Ig Nobel năm nay được trao cho những nghiên cứu “độc lạ,” gồm nghiên cứu về phản ứng của những người tự luyến khi họ được khen thông minh, nghiên cứu dinh dưỡng về sự yêu thích của một loại thằn lằn đối với một số loại pizza nhất định, cùng công trình nghiên cứu cho thấy uống rượu đôi khi giúp cải thiện khả năng nói ngoại ngữ, cho đến khám phá về tính chất vật lý của nước sốt mỳ pasta.

Buổi lễ còn là sự kết hợp giữa các bài thuyết trình khoa học và màn ném máy bay giấy của khán giả, cùng tiết mục trình diễn giống thể loại opera về các bài hát liên quan tới hệ tiêu hóa, chủ đề chính của Ig Nobel năm nay.

Được tổ chức lần đầu từ năm 1991, giải Ig Nobel thường niên tôn vinh 10 thành tựu bất thường hoặc tầm thường trong nghiên cứu khoa học./.

