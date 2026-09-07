Đề nghị truy tố vắng mặt Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

Ngày 7/9, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố; trong đó đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh).

Theo Bộ Công an, ngày 4/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 22/BKL-ANDT-P4.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can: Nguyễn Công Minh; sinh ngày 10/10/1972 tại Hà Tĩnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh; Số căn cước công dân: 042072016973 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cấp ngày 25/3/2022; Nơi thường trú: Khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nay thuộc phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội; số điện thoại: 06922.09022./.

Kết luận điều tra vụ án liên quan Công ty Cây xanh Công Minh Đối tượng chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Công Minh đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm trục lợi, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.