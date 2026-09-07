Lĩnh 17 năm 6 tháng tù vì giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 7/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Cường (sinh năm 1993, trú tại xã Yên Kỳ, tỉnh Ninh Bình) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự) và 3 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3, điểm b-Bộ luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Cường là 17 năm 6 tháng tù.

Trước đó, ngày 2/2/2021, Cường đã bị Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh cũ, tỉnh Ninh Bình (nay là Tòa án nhân dân khu vực 4-tỉnh Ninh Bình) xử phạt 27 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi ra tù, Cường tiếp tục đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bỏ trốn rồi bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 9/2023, Vũ Ngọc Cường quen chị Phan Thị O. qua nhóm Zalo “Chém gió xả xì tress”. Qua các buổi gặp mặt, ăn uống giữa các thành viên trong nhóm, Cường thấy chị O. là người có điều kiện kinh tế, đang có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị.

Lúc đó, Cường tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng PVcombank, có khả năng xin cho chị O. lãi suất tiền gửi cao hơn các ngân hàng khác. Theo lời bị cáo, thời điểm đó, lãi suất niêm yết của Ngân hàng PVcombank cũng như các ngân hàng khác chỉ khoảng hơn 5%/năm, nhưng Cường có thể xin được “sếp” duyệt lãi suất 7,4%/năm (Cường tự đưa ra mức lãi suất).

Tin tưởng những thông tin gian dối của Cường, chị O. đồng ý. Cường hướng dẫn chị về thủ tục gửi tiền, theo đó chị chỉ cần mở tài khoản tại Ngân hàng PVcomBank và chuyển tiền vào tài khoản. Cường sẽ chuyển số tiền này sang sổ tiết kiệm, chị O. không phải đến ngân hàng mà sẽ được Cường mang sổ tiết kiệm đến giao tận tay.

Do muốn chiếm quyền sử dụng tài khoản của chị O., Cường tự nhận làm thủ tục mở tài khoản cho chị. Sau đó, Cường sử dụng ứng dụng Ngân hàng PVcomBank trên điện thoại của mình để mở tài khoản trực tuyến cho chị O. nhưng đăng ký bằng số điện thoại Cường đang dùng để đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking, nhận mã OTP, thông báo biến động số dư. Cường không cho chị O. biết việc này.

Tương ứng với mỗi khoản tiền chị O. gửi vào tài khoản, Cường thuê làm giả sổ tiết kiệm với mức lãi suất do Cường tự nghĩ ra. Sau khi có sổ tiết kiệm giả, bị cáo đem đến giao cho chị O. tại nhà hoặc nơi chị làm việc.

Cáo trạng xác định, từ ngày 10/11-29/12/2023, chị O. đã 4 lần chuyển khoản tổng số 3,2 tỷ đồng vào tài khoản tại Ngân hàng PVcombank do Cường mở hộ. Sau khi chị O. chuyển tiền, Cường chuyển toàn bộ số tiền về tài khoản mở tại ngân hàng khác của mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình nhờ Cường gửi tiền tiết kiệm, có lần chị O. bảo bị cáo cài ứng dụng PVcombank trên điện thoại cho chị để theo dõi số dư, nhưng do sợ chị O. phát hiện, Cường nói dối là ứng dụng chưa áp dụng với trường hợp gửi nhiều tiền như chị O.

Khi tự lên mạng tải ứng dụng PVcomBank, chị O. được yêu cầu nhập mật khẩu. Lúc này, chị nghi ngờ Cường nên ngày 12/4/2024 mang 6 sổ tiết kiệm đến phòng giao dịch của Ngân hàng PVcomBank để kiểm tra. Tại đây, chị được thông báo cả 6 sổ tiết kiệm không có trên hệ thống và tài khoản của chị tại PVcomBank cũng không còn tiền.

Ngoài chiếm đoạt số tiền 3,2 tỷ đồng, Cường còn vay của chị O. gần 800 triệu đồng. Sau khi chị O. phát hiện việc bị chiếm đoạt tiền, Cường đã trả chị 2,1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng./.