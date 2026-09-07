Khởi tố đối tượng người nước ngoài vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới

Ngày 7/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với một công dân mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới mà không làm thủ tục khai báo hải quan.

Trước đó vào khoảng 12 giờ 25 phút ngày 3/9/2026, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (thuộc tổ dân phố 28, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), tổ công tác do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (Bộ đội Biên phòng tỉnh) và Đội Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phát hiện một trường hợp nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Zhao Fuyi (Triệu Phó Nghị, sinh năm 1996, quốc tịch Trung Quốc, trú tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam) đang có hành vi mang một lượng tiền mặt lớn vào Việt Nam.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 355.000.000 đồng tiền mặt (gồm 602 tờ mệnh giá 500.000 đồng; 120 tờ mệnh giá 200.000 đồng; 300 tờ mệnh giá 100.000 đồng), 3 điện thoại di động cá nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Zhao Fuyi làm công việc kinh doanh, thường xuyên xuất nhập khẩu hàng hóa là rau củ qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Do đang nợ tiền hàng tại Việt Nam, trưa ngày 3/9/2026, đối tượng đã mang theo 355 triệu đồng tiền mặt để nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối tượng Triệu Phó Nghị cùng tang vật là 355 triệu đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Mục đích của Zhao Fuyi là chuyển số tiền này vào tài khoản cá nhân nhằm chi trả tiền hàng hóa và thanh toán tiền thuê công nhân bốc xếp. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập cảnh, đối tượng đã không thực hiện khai báo với cơ quan Hải quan Việt Nam theo đúng quy định.

Đến ngày 5/9/2026, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã ban hành Kết luận giám định số 885/KL-KTHS, xác định toàn bộ số tiền 355 triệu đồng thu giữ của đối tượng đều là tiền thật.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 6/9/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09/QĐ-KTVA về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới."

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

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