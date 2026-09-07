Hải quan: Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại có dấu hiệu hình sự gia tăng

Ngày 7/9, Cục Hải quan thông tin tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó, các vụ việc có dấu hiệu hình sự có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là hành vi buôn lậu xảy ra trên tuyến đường biển và tuyến đường hàng không. Trước tình hình trên, công tác chỉ đạo, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm tiếp tục được Cục Hải quan triển khai quyết liệt.

Kết quả bắt giữ và xử lý vi phạm từ ngày 15/7-14/8, Cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.860 vụ việc, trị giá hàng hoá ước tính đạt 3.391 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Cơ quan Hải quan đã khởi tố 6 vụ, chuyển nguồn tin và kiến nghị khởi tố 17 vụ. Số thu ngân sách Nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính là 174,4 tỷ đồng (bao gồm tiền phạt, tiền ấn định thuế, tiền bán hàng tịch thu), tăng 458,3% so với cùng kỳ năm 2025. Luỹ kế từ ngày 15/12/2025-14/8/2026, Cục Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 15.273 vụ, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 15.371 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 15 vụ và chuyển khởi tố 104 vụ. Số thu ngân sách Nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính: 899,7 tỷ đồng.

Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, từ ngày 15/7-14/8, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 16 vụ/22 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 7 vụ. Tang vật thu được gồm 14,11 kg ma tuý các loại. Luỹ kế từ ngày 15/12/2025-14/8/2026, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 129 vụ/274 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 44 vụ. Tang vật thu được gồm: 785,25 kg ma tuý các loại. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra sau thông quan tiếp tục được Cục Hải quan triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao (như xuất xứ, sở hữu trí tuệ, mã HS, trị giá và chính sách mặt hàng). Từ ngày 15/12/2025-14/8/2026, toàn ngành đã ban hành 1.109 quyết định kiểm tra và đã hoàn thành 875 cuộc. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt là 4.781,8 tỷ đồng (đạt 120% chỉ tiêu giao năm 2026), số tiền thực thu ngân sách Nhà nước là 3.470,59 tỷ đồng (đạt 87% so với chỉ tiêu giao năm 2026 là 4.000 tỷ đồng)./.

Khởi tố đối tượng người nước ngoài vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự đối với công dân Trung Quốc bị phát hiện mang 355 triệu đồng tiền mặt vào Việt Nam nhưng không khai báo hải quan. ​