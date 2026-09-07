Phục hồi điều tra vụ án đối với bị can Phạm Đình Tuệ, Trần Tuấn

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Phạm Đình Tuệ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 1084/QĐ-ANĐT-P3 ngày 27/8/2026.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 11/ANĐT-P4 ngày 10/1/2019 và Quyết định truy nã số 14/ANĐT-P4 ngày 17/1/2019 đối với Phạm Đình Tuệ; giới tính: nam; sinh ngày 8/2/1979 tại tỉnh Nghệ An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; nghề nghiệp: Kinh doanh; giấy chứng minh nhân dân số 182359684 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 23/8/2016.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở của bị can trước khi bỏ trốn là xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (nay là xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); tội danh bị khởi tố “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Trần Tuấn tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 1081/QĐ-ANĐT-P3 ngày 26/8/2026.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 41/ANĐT-P4 ngày 29/7/2019 và Quyết định truy nã số 252/ANĐT-P4 ngày 6/8/2019 đối với: Trần Tuấn; giới tính: Nam; sinh ngày 1/12/1988 tại tỉnh Hà Tĩnh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; là lao động tự do; giấy Chứng minh nhân dân số 183688007 do Công an tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 22/10/2013.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở của bị can trước khi bỏ trốn là xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh); tội danh bị khởi tố: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu các bị can Phạm Đình Tuệ, Trần Tuấn ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can các bị can Phạm Đình Tuệ, Trần Tuấn đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận các bị can Phạm Đình Tuệ, Trần Tuấn phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138./.

Truy tố 5 bị can trong vụ án tổ chức cho người Việt Nam trốn đi nước ngoài lao động trái phép Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành Cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án tổ chức cho người Việt Nam trốn đi Hàn Quốc và Cộng hòa Congo lao động trái phép.