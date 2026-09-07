TP Hồ Chí Minh: Khởi tố 6 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tối 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can liên quan đường dây thuê người đứng tên vay mua ôtô trả góp, làm giả hồ sơ về nghề nghiệp, thu nhập để được ngân hàng giải ngân, sau đó đưa xe đi bán.

Các bị can gồm: Lê Hiền Anh (sinh năm 1998, thường trú tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Trần Bảo Trân (sinh năm 1992, thường trú phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 2003, thường trú tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1992, thường trú thành phố Đồng Nai); Đào Thanh Sang (sinh năm 1998, thường trú tỉnh Đồng Tháp) và Lê Quốc Khánh (sinh năm 2002, thường trú tỉnh Tây Ninh). Các bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 7 phê chuẩn.

Từ cuối năm 2025, nhóm này thông qua mạng xã hội tìm người có nhu cầu mua lại “xe ngân” với giá thấp do xe đang liên quan đến khoản vay tại tổ chức tín dụng. “Xe ngân” là từ lóng để chỉ những phương tiện đang liên quan đến khoản vay tại tổ chức tín dụng nên người mua thường không giữ giấy chứng nhận đăng ký xe bản chính.

Sau khi thỏa thuận trước về loại xe và giá bán, nhóm đối tượng tìm người đứng tên vay mua ôtô trả góp. Người đồng ý đứng tên được hứa trả từ 80-100 triệu đồng sau khi xe được bàn giao. Người mua sẽ chuyển tiền để chi trả khoảng 30% giá trị xe, các khoản thuế, phí lăn bánh, một phần tiền gốc và lãi ngân hàng trong 3 tháng đầu, cùng tiền “hoa hồng” cho những người tham gia.

Những người được thuê thường không có việc làm hoặc không đủ năng lực tài chính để vay. Nhóm đối tượng đã chuẩn bị thông tin không đúng sự thật về nghề nghiệp, nơi làm việc, thu nhập; thuê hoặc mượn địa điểm kinh doanh để phục vụ thẩm định, sử dụng bảng lương, hợp đồng lao động, xác nhận lương, sao kê tài khoản và các tài liệu có dấu hiệu giả nhằm tạo dựng hồ sơ vay vốn. Các đối tượng còn chuẩn bị sẵn “kịch bản thẩm định.”

Người đứng tên vay được hướng dẫn cách trả lời khi nhân viên ngân hàng xác minh về nơi ở, nơi làm việc, thu nhập, mục đích vay và khả năng trả nợ. Từ những thông tin, tài liệu được dàn dựng, ngân hàng thực hiện giải ngân khoản vay cho đơn vị bán xe.

Sau khi nhận xe, người đứng tên vay giao phương tiện cho nhóm đối tượng để đưa đến người mua đã thỏa thuận từ trước. Tiền thu được từ việc bán xe, sau khi trừ các khoản chi phí, được sử dụng để trả thù lao cho người đứng tên vay và chia cho các đối tượng tham gia. Nhóm này còn chủ động trả tiền gốc và lãi trong khoảng ba tháng đầu.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng cho rằng việc duy trì trả nợ trong thời gian đầu có thể giúp khoản vay chưa ngay lập tức phát sinh dấu hiệu bất thường, tạo điều kiện để chiếc xe tiếp tục được chuyển giao.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ. Lê Hiền Anh trực tiếp liên hệ người mua, thống nhất loại xe, giá bán, nhận tiền, tổ chức giao xe và phân chia tiền.

Lê Hiền Anh, Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Trần Bảo Trân tìm người đứng tên vay; Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Trần Bảo Trân tham gia liên hệ, thực hiện thủ tục vay vốn. Trong đó, Nguyễn Hoàng Nam xây dựng nội dung trả lời để người đứng tên sử dụng khi làm việc với ngân hàng. Công an thu giữ một số tài liệu có dấu hiệu được đặt làm giả nhằm chứng minh năng lực tài chính của người vay. Lê Quốc Khánh là người đứng tên hồ sơ vay mua xe.

Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan, số phương tiện, hồ sơ vay vốn và dòng tiền trong đường dây này; rà soát các cá nhân, nhóm có phương thức hoạt động tương tự để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không nhận đứng tên vay vốn, mua xe, mở tài khoản hoặc ký hồ sơ cho người khác sử dụng nếu biết hồ sơ có nội dung gian dối; thận trọng khi giao dịch khi các phương tiện được chào bán với giá thấp bất thường, không có giấy chứng nhận đăng ký xe bản chính hoặc được giới thiệu là “xe ngân,” “xe ngân hàng,” “xe trả góp bán lại”./.

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