Chính trị

Việt Nam - Pháp tìm dư địa hợp tác mới từ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng mở thêm không gian hợp tác Việt Nam - Pháp trong hạ tầng, năng lượng, không gian và công nghệ.

Minh Hiếu
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Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Pháp đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực hợp tác mới. Bên cạnh các cuộc hội đàm và tiếp xúc cấp cao, một điểm nhấn đặc biệt của chuyến thăm là sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Thượng đỉnh Không gian ở Paris.

Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, sự tham gia của Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng, bởi không gian đang trở thành một vấn đề toàn cầu, đòi hỏi những cách tiếp cận và khuôn khổ hợp tác mới./.

(Vietnam+)
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