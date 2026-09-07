Tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, mở rộng hợp tác Việt-Nga giai đoạn mới

Ngay trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga, trang “Quốc phòng toàn dân” của Nga đã đăng bài viết đánh giá về quan hệ Việt Nam-Nga và những định hướng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn mới.



Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn bài viết nêu rõ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga tháng 9/2026 của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nga tiếp tục được duy trì và phát triển trên nhiều lĩnh vực.



Theo bài viết, Liên bang Nga có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thăm Việt Nam vào tháng 6/2024.

Tháng 5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Moskva, tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và hội đàm với lãnh đạo Nga.



Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga lần này là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga trên cương vị mới.



Bài viết nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Nga được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt và tin cậy chính trị. Quan hệ giữa các cơ quan chức năng hai nước được duy trì trong nhiều năm, trong đó có hợp tác về an ninh, thực thi pháp luật, đào tạo và trao đổi kinh nghiệm.



Theo bài viết, trong những năm gần đây, nội dung hợp tác Việt Nam-Nga ngày càng được mở rộng sang nhiều lĩnh vực. Các cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin tại Hà Nội tháng 6/2024 và tại Moskva tháng 5/2025 tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ song phương.



Sau cuộc hội đàm tại Moskva, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về những phương hướng chính của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như dầu khí, quốc phòng và giáo dục, hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, trong đó có năng lượng hạt nhân, khoa học-công nghệ, y tế, chuyển đổi số và nghiên cứu khoa học.



Bài viết cũng đề cập việc Việt Nam nối lại dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận, trong bối cảnh nhu cầu bảo đảm nguồn cung năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, công nghiệp, cơ sở hạ tầng và các ngành công nghệ cao ngày càng tăng.



Về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, bài viết cho rằng Việt Nam tiếp tục coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, đồng thời thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng trên thế giới.

Trong đó, Nga, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và các nước châu Âu có những tiềm năng hợp tác khác nhau với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng, giáo dục, đầu tư và thương mại.



Theo bài viết, các hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam trong thời gian qua góp phần mở rộng hợp tác quốc tế, tạo thêm cơ hội phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác.



Đối với quan hệ Việt Nam-Nga, bài viết nhấn mạnh hai nước có nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác trên cơ sở nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và tin cậy chính trị. Nga có thế mạnh và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực Việt Nam quan tâm, trong đó có năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế và an ninh.



Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga là dịp để hai bên tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ Ngày 7/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

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