Chính trị

Ủy ban Kiểm tra TW đề nghị thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Thuấn.

Hạnh Quỳnh
Ông Trần Văn Thuấn. (Ảnh: TTXVN phát)
Ông Trần Văn Thuấn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/9 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ: Bộ Y tế và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP; Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Các ông: Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đậu Văn Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP; Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định:

Thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn.

Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Thuấn.

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)
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