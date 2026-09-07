Họp giữa kỳ Nhóm Công tác III - Ủy ban Luật Thương mại quốc tế UNCITRAL

Ngày 7/9, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Tư pháp phối hợp với Ban thư ký Ủy ban Luật Thương mại quốc tế thuộc Liên hợp quốc (UNCITRAL) tổ chức Phiên họp giữa kỳ lần thứ 10 của Nhóm Công tác III - UNCITRAL về cải tổ cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư (ISDS).

Tham dự phiên họp có gần 250 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm đại diện các quốc gia thành viên, quan sát viên của Nhóm Công tác III, tổ chức quốc tế, chuyên gia và học giả trong lĩnh vực pháp luật về đầu tư, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Khai mạc phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Phiên họp giữa kỳ của Nhóm Công tác III - UNCITRAL.

Dấu mốc này không chỉ thể hiện sự tham gia tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong các hoạt động của UNCITRAL, mà còn tạo cơ hội quý báu để Việt Nam cùng các quốc gia, tổ chức quốc tế và các chuyên gia từ nhiều khu vực, hệ thống pháp luật trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào tiến trình cải tổ cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Việt Nam đánh giá cao vai trò nòng cốt của UNCITRAL và Nhóm Công tác III trong tiến trình cải tổ cơ chế ISDS, góp phần thúc đẩy đối thoại, tăng cường sự tham gia của các quốc gia và các bên liên quan để đi đến sự đồng thuận về các giải pháp cho những vấn đề đặt ra trong thực tiễn ISDS.

Thông qua việc đăng cai tổ chức Phiên giữa kỳ lần thứ 10, Việt Nam mong muốn tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực, chủ động của UNCITRAL nói chung, của Nhóm Công tác III nói riêng, đồng hành cùng cộng đồng quốc tế trong tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp luật quốc tế.

Phiên họp giữa kỳ lần thứ 10 nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên sâu về hai trong các nội dung có ý nghĩa then chốt đối với tiến trình cải tổ ISDS, gồm: việc thành lập cơ chế đa phương thường trực giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và các vấn đề liên quan đến tính toán thiệt hại, bồi thường trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Các trao đổi tại Phiên họp sẽ cung cấp thêm cơ sở để Nhóm Công tác số III tiếp tục hoàn thiện các phương án cải tổ, hướng tới một cơ chế ISDS hiệu quả, minh bạch, nhất quán và cân bằng hơn, hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư.

Phiên họp cũng là cơ hội quý báu để Việt Nam tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong hoạt động đầu tư quốc tế; góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Việt Nam trong nghiên cứu và thực thi chuẩn mực pháp lý quốc tế.

Thông qua Phiên họp, Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết tích cực trong việc tham gia đóng góp có trách nhiệm vào tiến trình xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc tế; khẳng định vai trò của pháp luật trong việc tạo lập môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, công bằng, thuận lợi cho hợp tác và phát triển bền vững, góp phần nâng cao sự hiện diện, vai trò của Việt Nam trong hợp tác pháp lý đa phương, nhất là trong lĩnh vực pháp luật thương mại và đầu tư quốc tế./.

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