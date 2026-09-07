Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng Dân chủ Đồng hành tiếp tục ủng hộ, phối hợp cùng Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt-Hàn đạt mục tiêu 100 tỷ USD trong năm nay.

Phan Phương
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành (DPK) Kim Min Seok. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành (DPK) Kim Min Seok. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 7/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Đảng Kim Min Seok cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp mà Việt Nam đã dành cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam tháng 4/2026 vừa qua.

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc với chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Hàn Quốc tháng 8/2025, Chủ tịch Đảng Kim Min Seok đánh giá quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất và hai nước đã trở thành những người trong một gia đình; khẳng định luôn nỗ lực hết mình để thúc đẩy các thỏa thuận hai nước đã ký kết trong các chuyến thăm.

Chúc mừng ông Kim Min Seok được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Đảng và Đảng Dân chủ Đồng hành đã kiện toàn Ban lãnh đạo mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng Đảng Dân chủ Đồng hành sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh, góp phần đưa Hàn Quốc tiếp tục phát triển, nâng cao uy tín và vị thế trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Đồng hành duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trong thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Đảng năm 2019; củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa các ban, cơ quan, tổ chức trực thuộc hai Đảng; nghiên cứu xây dựng cơ chế trao đổi thường kỳ để chia sẻ thông tin về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của mỗi nước, kinh nghiệm trong hoạch định và triển khai đường lối, chính sách.

ttxvn-0709-chu-tich-quoc-hoi-tiep-chu-tich-dang-dan-chu-dong-hanh-han-quoc-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành (DPK) Kim Min Seok. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min Seok khẳng định Đảng Dân chủ Đồng hành và Quốc hội Hàn Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; mong muốn quan hệ tốt đẹp giữa Đảng Dân chủ Đồng hành và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục được mở rộng, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, bao gồm cả giữa các lãnh đạo trẻ, tạo tiền đề tăng cường quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng Dân chủ Đồng hành tiếp tục ủng hộ, phối hợp cùng Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt-Hàn theo hướng cân bằng, bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu 100 tỷ USD trong năm nay và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, công nghiệp bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn, điện hạt nhân và cảng biển thông minh; mong Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị toàn thể các đảng chính trị châu Á (ICAPP) lần thứ 14 vào năm 2028 và phối hợp để sự kiện được tổ chức thành công.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng Dân chủ Đồng hành tiếp tục quan tâm, ủng hộ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là các cô dâu Việt Nam và các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, để cộng đồng người Việt Nam tiếp tục hội nhập tốt, ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực cho xã hội Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#NQ 06-bt #NQ 59-bt #quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

NGHỊ QUYẾT 06 VỀ TRIỂN KHAI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

NGHỊ QUYẾT 59 - HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietjetAir Nguyễn Thị Phương Thảo cùng Tổng Giám đốc Đinh Việt Phương và Tổng giám đốc tập đoàn Safran Oliver Andriès cùng Tổng Giám đốc CFM International Gael Méheust ký kết Hợp đồng cung cấp động cơ và dịch vụ bảo dưỡng động cơ cho 200 máy bay thân hẹp (Pháp, 7/10/2024). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Việt Nam-Pháp trước những vận hội hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp là dấu mốc quan trọng để hiện thực hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra vận hội và động lực hợp tác mới giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Nga, Pháp

Sáng 7/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7-12/9/2026, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Ngày 7/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Myanmar năm 2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cộng hưởng nguồn lực, mở rộng không gian hợp tác

Các hoạt động đối ngoại được trải rộng trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cho thấy tinh thần “cộng hưởng” đang được cụ thể hóa qua từng lĩnh vực, từng đối tác và từng hoạt động hợp tác.