'Coi chất lượng sinh hoạt chi bộ là trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu'

Sáng 7/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tháng 8/2026.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trình bày Báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026 và các công việc Thường trực Đảng ủy đã chỉ đạo giải quyết giữa 2 kỳ họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tiến độ, kết quả xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả, tiến độ các mặt công tác của đơn vị, thảo luận những giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, về công tác chuyển đổi số, triển khai phần mềm đánh giá cán bộ…

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Ban Thường vụ thống nhất với các báo cáo, đề nghị Văn phòng Đảng ủy tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ các nhiệm vụ đã được Thường trực chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ tiến độ, kết quả thực hiện.

Tháng 8/2026, Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc đã có nhiều cố gắng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ

Trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2026, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy tập trung rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác năm 2026; xác định rõ những nhiệm vụ còn chậm, còn tồn đọng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, có giải pháp cụ thể, khả thi, bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ.

Đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, toàn Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ thật tốt Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; công tác đánh giá cán bộ quý 3/2026 theo hướng dẫn của Trung ương gắn với sơ kết quý 3 và 9 tháng năm 2026 bảo đảm thực chất, sát tình hình thực tiễn.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 18 đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy, hoàn thành trước 15/9/2026 và chuẩn bị tốt nội dung phục vụ kiểm tra Đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ Ban Thường vụ đánh giá cao nỗ lực ban đầu của Tổ công tác và các đảng ủy trực thuộc trong việc triển khai xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý, nhất là Văn phòng Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nêu rõ mục tiêu chạy thử nghiệm trong tháng 9/2026, vận hành chính thức trong toàn Đảng bộ (bao gồm 19 cơ quan) vào cuối năm 2026, đồng chí đề nghị các đảng ủy trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, bảo đảm tiến độ, chất lượng kết quả trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình.

Đây là một nội dung rất quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đảng. Nhấn mạnh điều này, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm công việc, tiêu chí đánh giá; bảo đảm phù hợp với từng nhóm chức danh, vị trí công tác; tránh bình quân, cào bằng hoặc chạy theo chỉ số; bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, minh bạch, đúng thẩm quyền.

Trước mắt, cần triển khai từng bước, có kiểm thử, đánh giá, điều chỉnh; sau đó mở rộng đồng bộ trong toàn Đảng bộ.Về triển khai các nghị quyết, chỉ thị mới của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ thống nhất ban hành các kế hoạch thực hiện 5 nghị quyết và 1 chỉ thị mới của Bộ Chính trị.

Các văn bản này liên quan đến những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với công tác tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu; học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển du lịch; phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia, công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí đề nghị trong quá trình xây dựng các kế hoạch phải quán triệt yêu cầu xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đó là không làm kế hoạch theo kiểu sao chép nghị quyết; không dàn trải nhiệm vụ; phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy và từng đảng ủy trực thuộc để xác định những công việc liên quan trực tiếp để lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư giao Thường trực Đảng ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng, khẩn trương hoàn thiện và ban hành; thống nhất tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong Đảng bộ học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị mới của Bộ Chính trị dự kiến vào giữa tháng Chín.

Các đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ thống nhất ban hành Kết luận về một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đảng ủy trực thuộc nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ; coi chất lượng sinh hoạt chi bộ là trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu.

“Chúng ta phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ,” Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất lớn, rất nặng nề. Nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, mỗi bí thư cấp ủy trực thuộc phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; tạo chuyển biến rõ nét trong 3 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn tới./.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Sáng 7/9/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy.