Chính trị

Ông Nguyễn Thanh Nhàn được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ông Nguyễn Thanh Nhàn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hữu Chí
Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Chiều 7/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 352-QĐNS/TW, ngày 3/9/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thay ông Phạm Thành Ngại, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm nhận xét: Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn là cán bộ đã được đào tạo cơ bản, có trình độ Tiến sỹ Kinh tế; Thạc sỹ Kinh tế; Kỹ sư xây dựng; Cao cấp lý luận chính trị; trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều vị trí công tác ở địa phương như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hà Tiên; Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hà Tiên; Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang (sau khi hợp nhất tỉnh Kiên Giang với An Giang); từ tháng 8/2026 đến nay, đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong quá trình công tác, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Đồng chí được cấp có thẩm quyền đánh giá là cán bộ có tư duy đổi mới, có năng lực lãnh đạo quản lý, có nhiều kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

ttxvn-dong-chi-nguyen-thanh-nhan-duoc-chi-dinh-lam-pho-bi-thu-tinh-uy-dong-thap-0709-2.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy Đồng Tháp, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục đưa tỉnh nhà phát triển vững vàng, nhanh chóng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn cam kết sẽ tận tâm, tận lực cố gắng cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ; phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nghĩa tình, sáng tạo; quyết tâm đưa Đồng Tháp phát triển nhanh và bền vững; mục tiêu trọng tâm là phấn đấu đưa tỉnh sớm đạt mức tăng trưởng hai con số.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học-công nghệ và đổi mới, sáng tạo trong quản trị địa phương và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tạo động lực quan trọng để nâng cao năng suất, giảm chi phí, mở rộng không gian phát triển và tạo ra những giá trị mới cho Đồng Tháp; thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ban Bí thư #Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp #Công tác cán bộ Đồng Tháp
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trải nghiệm nghệ thuật thắt nút chỉ Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Cầu nối văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 7/9, tại Seoul, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng đại diện các doanh nghiệp, Chủ tịch các Hiệp hội thiết kế, thời trang, Hiệp hội Thủ công, Hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sỹ Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietjetAir Nguyễn Thị Phương Thảo cùng Tổng Giám đốc Đinh Việt Phương và Tổng giám đốc tập đoàn Safran Oliver Andriès cùng Tổng Giám đốc CFM International Gael Méheust ký kết Hợp đồng cung cấp động cơ và dịch vụ bảo dưỡng động cơ cho 200 máy bay thân hẹp (Pháp, 7/10/2024). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Việt Nam-Pháp trước những vận hội hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp là dấu mốc quan trọng để hiện thực hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra vận hội và động lực hợp tác mới giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Nga, Pháp

Sáng 7/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7-12/9/2026, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Ngày 7/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.