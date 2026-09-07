Ông Nguyễn Thanh Nhàn được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Chiều 7/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 352-QĐNS/TW, ngày 3/9/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thay ông Phạm Thành Ngại, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm nhận xét: Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn là cán bộ đã được đào tạo cơ bản, có trình độ Tiến sỹ Kinh tế; Thạc sỹ Kinh tế; Kỹ sư xây dựng; Cao cấp lý luận chính trị; trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều vị trí công tác ở địa phương như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hà Tiên; Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hà Tiên; Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang (sau khi hợp nhất tỉnh Kiên Giang với An Giang); từ tháng 8/2026 đến nay, đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong quá trình công tác, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Đồng chí được cấp có thẩm quyền đánh giá là cán bộ có tư duy đổi mới, có năng lực lãnh đạo quản lý, có nhiều kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy Đồng Tháp, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục đưa tỉnh nhà phát triển vững vàng, nhanh chóng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn cam kết sẽ tận tâm, tận lực cố gắng cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ; phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nghĩa tình, sáng tạo; quyết tâm đưa Đồng Tháp phát triển nhanh và bền vững; mục tiêu trọng tâm là phấn đấu đưa tỉnh sớm đạt mức tăng trưởng hai con số.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học-công nghệ và đổi mới, sáng tạo trong quản trị địa phương và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tạo động lực quan trọng để nâng cao năng suất, giảm chi phí, mở rộng không gian phát triển và tạo ra những giá trị mới cho Đồng Tháp; thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030./.

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