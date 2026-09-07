Thí điểm xác thực về khai hải quan với hàng hóa trị giá nhỏ qua VNeID

Cục Hải quan đang chuẩn bị hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm xác thực người khai hải quan khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa trị giá nhỏ thông qua kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID) với hệ thống của cơ quan.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng Tám và triển khai Chương trình công tác tháng Chín, ngày 7/9 của Cục Hải quan.

Đẩy mạnh triển khai công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, Cục Hải quan cho biết tiếp tục tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đồng thời triển khai các bước điều chỉnh dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số.

Hiện tại, hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống vệ tinh đang được vận hành ổn định, an toàn 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt. Bên cạnh đó, Cơ quan Hải quan cũng đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, từ ngày 1/1- 20/8, toàn ngành đã tiếp nhận 85.738.498 hồ sơ, trong đó có 85.718.789 hồ sơ trực tuyến; 19.709 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính.

Về công tác kiểm tra, giám sát hải quan, Cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, giám sát hải quan theo hướng hiện đại, minh bạch và thống nhất. Cục Hải quan cũng đang xây dựng kế hoạch mở rộng thí điểm mô hình thông quan tập trung và tổ chức khảo sát, đánh giá các điều kiện cần thiết để triển khai thí điểm tại các Chi cục Hải quan khu vực VI, VIII. Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực III đã tổ chức Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình thông quan tập trung với một số Chi cục Hải quan khu vực khác.

Trong công tác cải cách hành chính, Cục Hải quan đã tiếp tục thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong kế hoạch và thực thi thêm 13 thủ tục, đạt và vượt kế hoạch (bằng 123,1% kế hoạch); Điều chỉnh phương án cắt giảm 16 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu.

Đối với dự án “Mở rộng cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN (giai đoạn 3),” Cục Hải quan chia sẻ đã thực hiện rà soát, tham gia ý kiến chi tiết đối với tài liệu thiết kế hệ thống.

Về công tác xây dựng thể chế, tại kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI (ngày 23/8), Quốc hội đã bấm nút thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027, trong đó mở rộng quản lý hàng hóa trên nền tảng thương mại điện tử, đẩy mạnh Hải quan số và giảm yêu cầu về hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp./.