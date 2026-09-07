Đắk Lắk: Khởi tố 9 cán bộ quản lý bảo vệ rừng 'mở đường' cho gỗ lậu

Ngày 7/9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ, khai thác lâm sản trái phép.

Hai đối tượng Nguyễn Viết Trường (37 tuổi, trú tại xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, là phân trưởng phân trường 1), Lê Văn Hoàng (34 tuổi, trú cùng xã, là nhân viên quản lý bảo vệ rừng) và 7 đối tượng khác là cán bộ quản lý bảo vệ rừng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Chư Phả (xã Ea H'leo) bị khởi tố về hành vi “Nhận hối lộ” (theo quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự); đối tượng Nguyễn Thị Nga Huyền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Huyền (xã Ea H’leo) bị khởi tố về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” (theo quy định tại các Điều 232, 364, Bộ luật Hình sự).

Trước đó, ngày 16/4, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Huyền ở xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk do bà Nguyễn Thị Nga Huyền (49 tuổi) làm giám đốc.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ gần 200m3 gỗ các loại và hơn 3.500 ster (đơn vị đo thể tích) củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Bà Huyền khai nhận đã mua số lâm sản trên từ thanh lý của các Cơ quan Nhà nước và chủ yếu là mua của người dân khai thác trong rừng tự nhiên hoặc vườn trồng để chế biến băm dăm bán lại kiếm lời.

Cơ quan chức năng kiểm đếm tang vật vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết quả điều tra xác định hơn 148 m3 gỗ loài thực vật rừng thông thường và hơn 19m3 gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA không có hồ sơ thể hiện nguồn gốc lâm sản.

Mở rộng điều tra, Công an xác định, để số lâm sản trái phép khổng lồ trên có thể lọt qua các chốt trạm, vận chuyển về tập kết tại kho bãi thì bà Huyền đã “chung chi” định kỳ số tiền 10 triệu đồng/tháng cho các cán bộ tại Phân trường 1 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Chư Phả.

Phân trường này do Nguyễn Viết Trường phụ trách. Từ đó, các xe chở gỗ sẽ dễ dàng đi qua lâm phần quản lý mà không bị kiểm tra, xử lý, trường hợp nếu bị phát hiện thì sẽ giải quyết cho đi.

Sau khi thống nhất việc chung chi, lãnh đạo Phân trường 1 đã giao nhiệm vụ cho Lê Văn Hoàng trực tiếp liên hệ với bà Huyền để đôn đốc nhận tiền hằng tháng. Tiền hối lộ được chuyển khoản qua nhiều tài khoản trung gian hòng trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bước đầu Công an đã làm rõ, từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Số tiền bất chính này được chia đều cho 9 cán bộ, nhân viên của Phân trường 1.

Hiện phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trước pháp luật./.

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