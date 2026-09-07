Hà Nội lập các tổ công tác kiểm tra hàng loạt dự án giao thông trọng điểm

Sở Xây dựng Hà Nội vừa quyết định thành lập 3 tổ công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Các tổ công tác sẽ kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại công trường, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu và xử lý các vi phạm nếu có.

Theo đó, Tổ công tác số 1 phụ trách 7 dự án cầu vượt sông Hồng, gồm cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Đây đều là những công trình có vai trò quan trọng trong mở rộng không gian phát triển và hoàn thiện mạng lưới giao thông của Thủ đô.

Tổ công tác số 2 phụ trách 5 nhóm dự án đường vành đai, gồm Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3 qua khu vực Đông Anh, Vành đai 3,5 và Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Tổ công tác số 3 phụ trách 12 công trình, trong đó có tuyến Tây Thăng Long, Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai, đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô, đường kết nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và một số dự án đường trục quan trọng khác.

Ba tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan trong quá trình thi công, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường. Các tổ được tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại hiện trường, lập biên bản và xử lý vi phạm theo quy định; đồng thời theo dõi việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo sau kiểm tra./.

Hà Nội tăng tốc các dự án cầu vượt sông Hồng, phấn đấu về đích trước APEC 2027 Đến cuối tháng Tám, thành phố Hà Nội đang tập trung triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng cùng các tuyến Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, Vành đai 4-Vùng Thủ đô và Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai.